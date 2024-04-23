國一傳5車連環撞2女送醫 5人全犯1疏失釀禍

國道一號北向356.1公里(楠梓路段）今天傍晚下班尖峰時段，發生五輛轎車連環追撞事故，現場43歲曹姓、40歲黃姓兩女駕駛因此受到輕傷，所幸送醫後已無大礙，警方表示，主要肇事者為66歲吳姓男子，疑因分心加上未保持安全距離，以致連續推撞前車，全線於6時58分許恢復通車。

「5車均未保持安全距離，才導致連環撞事故。」國道公路警指出，肇事者吳男，晚間6時5分許，自國道一號北向356.1公里處，先是追撞同車道55歲王姓女子的轎車，不料，吳後方47歲鄭姓男駕駛的轎車，也不慎向前追撞吳，之後趕忙急煞，但鄭後方曹女的車來不及閃躲接連撞上，緊追在後最後一輛車，則是黃女所駕駛的轎車。