護理師疑偷拍「麻醉病患」做不雅動作 新北：若屬實最高停業1年

1名自稱台北慈濟醫院護理師今天表示，有護理師涉拍攝病患麻醉後身體，甚至對病患做不雅動作。新北市府指出，若屬實最高可罰醫院25萬元罰鍰，或對涉案人處1年以下停業處分。

1名自稱台北慈濟醫院護理師今天在社群平台發文指出，在開刀房看到許多沒有醫德的事，有護理師涉拍攝病患麻醉後身體，甚至對病患做出不雅動作。對此，院方表示，已啟動調查。

新北市衛生局指出，已派員前往醫院了解，並責請醫院即刻啟動院內調查，不過因爆料者提供資料尚需進一步釐清，若後續經查察屬實，相關行為可能涉及醫療法第72條規定「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，可處醫院新台幣5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局表示，若涉及護理人員法第35條護理人員於業務上有違法或不正當行為規定，可處人員1個月以上、1年以下停業處分，若情節重大、涉刑事責任者，移送檢察機關依法辦理。