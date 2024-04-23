「被咬一定殘廢」中壢40公斤巨鱷龜出沒嚇壞路人 3警驚驚活逮牠
桃園市中壢區寧夏二街路中央深夜突然出現一隻重約40公斤的大鱷龜，大搖大擺慢慢在路中央壓馬路，路人看見嚇到報案，中壢警方今天下午表示，警方據報出動員警3人，看見大鱷龜頓時傻眼，合力將牠「逮捕」，隔天通知桃園市動物保護處帶回保護處理。
中壢警方表示，普仁派出所接獲民眾報案，寧夏二街路有一隻巨大的烏龜爬到路中央，巡邏員警陳怡頻、陳品逢及許翔穎獲報立刻趕到現場，發現該隻烏龜，竟是一隻重約40公斤、身長超過100公分的巨大鱷龜，具極強咬合力，警員拿55公分長的警棍一比如同小樹枝，員警抓捕時，一旁民眾還驚說，這麼大的鱷龜，要小心，「被咬到一定變殘廢」。
員警找來大水桶，合力抓捕時，大鱷龜一度氣力十足奮力抵抗，員警也害怕被咬到受傷，費了一番功夫，才用木棍將這隻大鱷龜頂進大水桶內，帶回派出所安置，隔天通知桃園市動保處帶回保護處理。
中壢警方表示，民眾若發現有流浪動物誤闖道路，若有危害安全之虞，應第一時間撥打1959動保處動物救援專線，或撥打110通報警察到場協助，保護民眾及行車安全。
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