精進鋰電池火災調查 北市消提發熱等異常3訊號
為精進鋰電池火災調查知識與技能，台北市消防局今天舉辦訓練課程，邀基北北桃4縣市火調人員參與交流，並提出鋰電池「發熱、膨脹、冒煙」異常3訊號，提高民眾防範意識。
台北市消防局今天發布新聞稿表示，近年隨著電動車及電子產品普及，鋰電池應用範圍也越來越廣泛，但也伴隨著相應的潛在事故風險。
消防局指出，為精進鋰電池火災調查專業知識與技能，今天在訓練中心舉辦鋰電池火災訓練課程，會中邀請明志科技大學副教授黃道易、消防局火災鑑定會委員朱少龍分享相關經驗。
此外，包括基隆市、新北市及桃園市消防局火調人員也共同參與和交流。
消防局表示，此次訓練課程著重在模擬鋰電池充電過程中的燃燒實驗，針對受燒鋰電池殘骸進行證物鑑定，同時關注鋰電池過度充電導致電池芯膨脹、溫度迅速上升、冒煙異味等異常現象。
在訓練課程中，消防局指出，透過鋰電池的基礎理論、模擬燃燒實驗及證物鑑定案例交流，以提升火災調查能力，也作為日後提醒民眾注意鋰電池存在的火災風險，同時也促進基北北桃4縣市火災調查技術經驗交流。
消防局表示，在鑑定技術面向方面，北市率全國之先引進日本「鋰電池銅箔鑑定」新技術，藉由數位顯微鏡特徵觀察，從鋰電池內部痕跡進行鑑定及辨識，成功運用於實際證物鑑定，強化鋰電池火災的證據力。
另外，透過燃燒實驗也提出鋰電池異常3訊號「發熱、膨脹、冒煙」，藉此提高民眾對鋰電池火災的防範意識。
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