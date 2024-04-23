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環狀線因強震受損搶修…新北捷運局科長猝逝 同事驚嘆：他是運動好手

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北環狀線在0403大地震時鋼箱梁受損，目前板新至橋和站還無法通行，捷運局正如火如荼拚修復，卻傳出主辦的捷運局工程管理科長突猝逝。據了解，周科長有心血管宿疾，做過心導管手術，昨晚6點多才到三總回診，晚間10點多在家講完電話後突然倒地，送醫不治。

捷運局長李政安說，52歲周男當科長1年多，工作認真盡責，相當優秀，發生憾事令人不捨，市長侯友宜今早有前往台北二殯慰問，捷運局今天下午也送上慰問金，將全力協助家屬。

捷運局說明，周姓科長昨天下班後前往醫院門診複診，晚間約10點在家中身體不適、突然倒地，家屬連忙叫救護車送往醫院急救，仍慢了一步。捷運局晚間10點39分接獲訊息，立即聯繫當事人及其家人，李政安等人也立刻驅車前往醫院了解狀況。

捷運局員工透露，周姓科長有心血管病史，很重視健康，也有運動細胞，平時熱愛運動，昨天上班時看不出異狀，卻突然倒下，讓人錯愕。

捷運局指出，周姓科長是優秀盡職的好主管，平常工作認真負責，有許多優良事蹟，個人曾獲「新北市政府111年度模範公務人員」。擔任安坑所主任多年，努力推動安坑輕軌，去年2月讓安坑輕軌順利通車，曾獲「111年度新北市政府公共工程優質獎」，升任工管科長1年多。

同仁發生不幸，捷運局辦公室今天氣氛瀰漫一股低氣壓。周姓科長已婚，育有2女，家屬難以接受噩耗，心情悲慟。

花蓮強震（0403大地震）導致新北捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部位移，目前分段行駛。本報資料照片
花蓮強震（0403大地震）導致新北捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部位移，目前分段行駛。本報資料照片
新北捷運局周姓科長猝逝，讓同仁不捨，他擔任安坑所主任多年，努力推動安坑輕軌。圖／新北捷運局提供
新北捷運局周姓科長猝逝，讓同仁不捨，他擔任安坑所主任多年，努力推動安坑輕軌。圖／新北捷運局提供

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