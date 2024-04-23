1855萬退休金付流水 婦投資遭騙助警逮車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓婦人去年加入一LINE投資群組，今年2月陸續以面交、匯款方式投資上千萬。這個月王婦欲提領出金，詐團以須繳交500萬服務費為由，王婦發現被騙報警循線在新北市林口區逮捕車手，依法究辦，另持續溯源追緝其他共犯。

據了解，王姓婦人（66歲）目前退休，去年年底她透過通訊軟體LINE加入投資群組，起初她被動獲取群組內股票投資訊息。孰料，今年2月底，她先收到一封私訊，對方聲稱帶她投資可賺取超額報酬，誘得王婦不疑有他下載假投資平台開始投資。

今年2月29日開始，王婦陸續以面交、匯款方式共9次匯、付1855萬台幣。孰料，這個月王婦欲提領出金，詐團卻以須繳交500萬服務費為由，王婦這才驚覺被騙，報警協處。

這個月16日下午2時許王婦與警合作，誘出詐團成員在新北市林口區文化三路二段211巷面交，當天埋伏警見王婦與詐團成員卓男（24歲）交付之際，衝前壓制逮人，搜扣相關證物一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，另持續溯源追查其他共犯。

林口警分局呼籲，假投資是近年來最多詐騙類型，被害人遭詐金額也是最高。提醒民眾，慎防投資詐騙，不要點擊網路來路不明連結，勿輕信來源不明投資管道，投資透過合法管道，才能確保財產安全。

王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手，搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手，搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手（圖左），搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手（圖左），搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手（圖右），搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓婦人投資遭騙上千萬，這個月16日下午王婦與警合作逮捕詐欺車手（圖右），搜扣相關證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 詐騙

延伸閱讀

士林院檢宿舍旁餐車抓車手 熊貓外送員助攻壓制 警逮2車手送辦

獨居友人準備國考傳噩耗 她憶Line四人群組一周前「始終已讀2」後悔了

詐騙手法層出不窮！寵物、寶寶模特兒投票是釣魚 IG抽獎騙個資

詐團律師洩密案第四波搜索 檢再查出10律師也涉洩密

相關新聞

爆台北慈濟開刀房長期偷拍還搓揉病患 具名檢舉護理師先遭法辦

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，...

5秒搶1張！竹科工程師寫搶票機器人免費供下載 稱「魔法對抗魔法」

新竹科學園區工程師姚姓男子撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，上傳網路免費供人下載搶購演唱會等門票，5、6秒鐘就能買到...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報...

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司...

1855萬退休金付流水 婦投資遭騙助警逮車手

王姓婦人去年加入一LINE投資群組，今年2月陸續以面交、匯款方式投資上千萬。這個月王婦欲提領出金，詐團以須繳交500萬服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。