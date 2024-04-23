1855萬退休金付流水 婦投資遭騙助警逮車手
王姓婦人去年加入一LINE投資群組，今年2月陸續以面交、匯款方式投資上千萬。這個月王婦欲提領出金，詐團以須繳交500萬服務費為由，王婦發現被騙報警循線在新北市林口區逮捕車手，依法究辦，另持續溯源追緝其他共犯。
據了解，王姓婦人（66歲）目前退休，去年年底她透過通訊軟體LINE加入投資群組，起初她被動獲取群組內股票投資訊息。孰料，今年2月底，她先收到一封私訊，對方聲稱帶她投資可賺取超額報酬，誘得王婦不疑有他下載假投資平台開始投資。
今年2月29日開始，王婦陸續以面交、匯款方式共9次匯、付1855萬台幣。孰料，這個月王婦欲提領出金，詐團卻以須繳交500萬服務費為由，王婦這才驚覺被騙，報警協處。
這個月16日下午2時許王婦與警合作，誘出詐團成員在新北市林口區文化三路二段211巷面交，當天埋伏警見王婦與詐團成員卓男（24歲）交付之際，衝前壓制逮人，搜扣相關證物一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，另持續溯源追查其他共犯。
林口警分局呼籲，假投資是近年來最多詐騙類型，被害人遭詐金額也是最高。提醒民眾，慎防投資詐騙，不要點擊網路來路不明連結，勿輕信來源不明投資管道，投資透過合法管道，才能確保財產安全。
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