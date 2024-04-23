快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司執行長葉信宏得知後，慷慨解囊，捐贈紐西蘭進口飼料35包，共535公斤，足以供應警犬半年用量，今日在台中市刑大辦理捐贈，市刑大大隊長李明道致贈感謝狀。

業者葉信宏說，此次捐贈活動是對台中市警犬隊辛勤工作的肯定，希望通過這種方式鼓勵更多社會力量更關注及支持警察的工作和警犬的認識，警犬訓練和出勤需要保持高度的專注，充足的營養是基礎，因此特別選擇紐西蘭進口，也讓犬隻腸胃好消化吸收的薄片飼料，希望拋磚引玉，讓這些警犬能有更好的照顧和訓練，可以來守護治安。

台中市刑大大隊長李明道說，「專業、科技、紀律、服務、團隊」是市警局核心價值，也從警犬身上，可以看到價值體現，警犬在許多關鍵任務中發揮著不可替代的作用，不管是在各種重大活動場合，包括去年的國慶煙火、棒球經典賽的場地安檢，或是在去年度由警政署辦理在國家歌劇院的反恐演練，每一隻警犬都是我們維護城市安全不可或缺的夥伴，這次的捐贈不僅是對警犬的肯定，也是對我們治安工作努力的鼓勵。

台中市刑大目前有13隻警犬，各大活動都會看到警犬支援勤務的身影。圖／台中市刑大提供
台中市刑大目前有13隻警犬，各大活動都會看到警犬支援勤務的身影。圖／台中市刑大提供
熱心公益業者葉信宏捐贈台中市警犬隊半年量的飼料，台中市刑大大隊長李明道（左）今致贈感謝狀給業者。圖／台中市刑大提供
熱心公益業者葉信宏捐贈台中市警犬隊半年量的飼料，台中市刑大大隊長李明道（左）今致贈感謝狀給業者。圖／台中市刑大提供

台中市 警犬 飼料

延伸閱讀

拉拉警犬搭車「突犯職業病」對乘客行李箱猛聞檢查 女大生超慌：怕牠突然叫一聲

機靈小警犬聽哨聲「頭秒歪90度」變鐘擺自動狂晃！領犬員看傻：從沒教過牠

第一次考不及格被罵！警犬寶寶心態崩了躲角落生悶氣 領犬員向牠道歉理都不理

散步撿到鐵飯碗！小柯基巧遇警察被問要不要當警犬 3個月後成績跌破所有人眼鏡

相關新聞

爆台北慈濟開刀房長期偷拍還搓揉病患 具名檢舉護理師先遭法辦

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，...

5秒搶1張！竹科工程師寫搶票機器人免費供下載 稱「魔法對抗魔法」

新竹科學園區工程師姚姓男子撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，上傳網路免費供人下載搶購演唱會等門票，5、6秒鐘就能買到...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報...

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司...

1855萬退休金付流水 婦投資遭騙助警逮車手

王姓婦人去年加入一LINE投資群組，今年2月陸續以面交、匯款方式投資上千萬。這個月王婦欲提領出金，詐團以須繳交500萬服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。