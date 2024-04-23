台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持
台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司執行長葉信宏得知後，慷慨解囊，捐贈紐西蘭進口飼料35包，共535公斤，足以供應警犬半年用量，今日在台中市刑大辦理捐贈，市刑大大隊長李明道致贈感謝狀。
業者葉信宏說，此次捐贈活動是對台中市警犬隊辛勤工作的肯定，希望通過這種方式鼓勵更多社會力量更關注及支持警察的工作和警犬的認識，警犬訓練和出勤需要保持高度的專注，充足的營養是基礎，因此特別選擇紐西蘭進口，也讓犬隻腸胃好消化吸收的薄片飼料，希望拋磚引玉，讓這些警犬能有更好的照顧和訓練，可以來守護治安。
台中市刑大大隊長李明道說，「專業、科技、紀律、服務、團隊」是市警局核心價值，也從警犬身上，可以看到價值體現，警犬在許多關鍵任務中發揮著不可替代的作用，不管是在各種重大活動場合，包括去年的國慶煙火、棒球經典賽的場地安檢，或是在去年度由警政署辦理在國家歌劇院的反恐演練，每一隻警犬都是我們維護城市安全不可或缺的夥伴，這次的捐贈不僅是對警犬的肯定，也是對我們治安工作努力的鼓勵。
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