台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司執行長葉信宏得知後，慷慨解囊，捐贈紐西蘭進口飼料35包，共535公斤，足以供應警犬半年用量，今日在台中市刑大辦理捐贈，市刑大大隊長李明道致贈感謝狀。

業者葉信宏說，此次捐贈活動是對台中市警犬隊辛勤工作的肯定，希望通過這種方式鼓勵更多社會力量更關注及支持警察的工作和警犬的認識，警犬訓練和出勤需要保持高度的專注，充足的營養是基礎，因此特別選擇紐西蘭進口，也讓犬隻腸胃好消化吸收的薄片飼料，希望拋磚引玉，讓這些警犬能有更好的照顧和訓練，可以來守護治安。