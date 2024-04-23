快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中北屯民宅火警 八旬翁倒廁所送醫不治

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市北屯區崇德五路透天厝在今天下午1時許傳出火警，透天厝二樓有一名八旬王姓老翁倒臥廁所內，經救出送醫後，仍宣告不治，老翁妻子原以為丈夫不在屋內，沒想到丈夫倒臥在廁所內，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天下午1時55分獲報，北屯區崇德五路民宅發生火警，消防局派遣第八大隊、轄區四平分隊等4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員30名，現場由副大隊長沈建民擔任指揮官。

經查，現場為3層樓RC透天建物，2樓前側房間起火燃燒，經布水線搶救，火勢在下午2時許熄滅，現場是燃燒2樓前側房間，面積約7平方公尺。

消防人員在清理火場時，在2樓主臥房間內的廁所，發現年約81歲的王姓老翁，已無生命跡象，救出後送往中國附設醫院救治，起火原因由火調人員調查處理中。

中國醫藥大學附設醫院表示，該名老翁經CPR搶救20分鐘後，由醫師宣布搶救無效死亡，死因初判為二氧化碳過多、缺氧及酸血症。

第五警分局已通知鑑識組進行採證，通知死者配偶製作相關筆錄，報請檢察官司法相驗。調閱附近監視器協助釐清案情；詳細起火原因由消防局火調科勘驗。

台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

房間 透天厝

延伸閱讀

台中北屯建案吊鋼筋未交管重罰4.5萬 工地主任等移送懲戒

基隆社區火警租客手掌燙傷送醫 住戶質疑抽菸釀災

疑抽菸時睡著釀火災 消防員破門救「雙手燙傷男子」、疏散50人

西螺蔬菜倉庫火警影響國道視線 黑煙火舌狂竄嚇壞目擊者

相關新聞

爆台北慈濟開刀房長期偷拍還搓揉病患 具名檢舉護理師先遭法辦

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，...

5秒搶1張！竹科工程師寫搶票機器人免費供下載 稱「魔法對抗魔法」

新竹科學園區工程師姚姓男子撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，上傳網路免費供人下載搶購演唱會等門票，5、6秒鐘就能買到...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報...

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司...

1855萬退休金付流水 婦投資遭騙助警逮車手

王姓婦人去年加入一LINE投資群組，今年2月陸續以面交、匯款方式投資上千萬。這個月王婦欲提領出金，詐團以須繳交500萬服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。