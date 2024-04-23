影／台中北屯民宅火警 八旬翁倒廁所送醫不治

台中市北屯區崇德五路透天厝在今天下午1時許傳出火警，透天厝二樓有一名八旬王姓老翁倒臥廁所內，經救出送醫後，仍宣告不治，老翁妻子原以為丈夫不在屋內，沒想到丈夫倒臥在廁所內，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天下午1時55分獲報，北屯區崇德五路民宅發生火警，消防局派遣第八大隊、轄區四平分隊等4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員30名，現場由副大隊長沈建民擔任指揮官。

經查，現場為3層樓RC透天建物，2樓前側房間起火燃燒，經布水線搶救，火勢在下午2時許熄滅，現場是燃燒2樓前側房間，面積約7平方公尺。

消防人員在清理火場時，在2樓主臥房間內的廁所，發現年約81歲的王姓老翁，已無生命跡象，救出後送往中國附設醫院救治，起火原因由火調人員調查處理中。

中國醫藥大學附設醫院表示，該名老翁經CPR搶救20分鐘後，由醫師宣布搶救無效死亡，死因初判為二氧化碳過多、缺氧及酸血症。

第五警分局已通知鑑識組進行採證，通知死者配偶製作相關筆錄，報請檢察官司法相驗。調閱附近監視器協助釐清案情；詳細起火原因由消防局火調科勘驗。

台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝 台中市北屯區崇德五路一間透天厝今天起火，一名八旬老翁倒臥在二樓廁所，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝