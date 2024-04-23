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台東小巴與轎車追撞…戶外教學師生逃過一劫 老翁送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。

這起交通意外發生在今天下午近4點多，1輛自小客車北上行經知本路三段時，不明原因突然迴轉，後方同行的小巴反應不及追撞上去，導致兩車毀損變形。

自小客車上1名駕駛左腳還卡車門無法脫困，消防隊員到場以破壞工具將車門整個拆除，才順利將駕駛救出送醫，自小客副駕駛及小巴司機沒有大礙。

據了解，老翁載著太太到診所打針，老翁先將車子開到診所對面路旁等待，太太打完針後準備上車，老翁沒注意後方來車就直接迴轉，小巴反應不及撞上。

小巴林姓司機表示，前方轎車突然迴轉，他根本來不及反應，好在他已把三和國小戶外教學的師生早先平安送達學校，回程才發生車禍，不然後果難以想像。

台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。圖／民眾提供
台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。圖／民眾提供
台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。圖／民眾提供
台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。圖／民眾提供

車禍

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