台東小巴與轎車追撞…戶外教學師生逃過一劫 老翁送醫

台東知本路三段今下午發生小巴與自小客車的追撞事故，自小客70歲駕駛送傷送醫，小巴司機及自小客副駕駛乘客則沒有大礙。事故原因警方調查中。

這起交通意外發生在今天下午近4點多，1輛自小客車北上行經知本路三段時，不明原因突然迴轉，後方同行的小巴反應不及追撞上去，導致兩車毀損變形。

自小客車上1名駕駛左腳還卡車門無法脫困，消防隊員到場以破壞工具將車門整個拆除，才順利將駕駛救出送醫，自小客副駕駛及小巴司機沒有大礙。

據了解，老翁載著太太到診所打針，老翁先將車子開到診所對面路旁等待，太太打完針後準備上車，老翁沒注意後方來車就直接迴轉，小巴反應不及撞上。