快訊

爆料開刀房護理師長期偷拍還搓揉病患 他具名檢舉先遭法辦

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

客運駕駛依導航誤闖基隆窄巷 擦撞店家遮雨棚

中央社／ 基隆23日電

國光客運于姓男駕駛因車上冷氣故障，打算將車開到修理廠維修，在導航指引下，今天上午11時許駛入基隆市龍安街窄巷，擦撞到店家「三坑菜頭滷」遮雨棚，造成客運多片玻璃破裂。

事故發生後，有民眾拍照上傳臉書（Facebook）社團「基隆人日常」，因事發地點是知名在地店家「三坑菜頭滷」，有網友戲稱，有這麼好吃嗎，硬是要進來，駕駛餓了嗎，想吃菜頭滷。

店家表示，事發時她在店內房間拿衛生紙，房間頓時一片漆黑，原來是客運車體遮住窗戶，接著店外突然接連傳來巨響，出來查看後，發現客運從精一路左轉龍安街開到店門口時，右側車體擦撞到遮雨棚，駕駛于男立即停車。

店家指出，原本客運玻璃僅龜裂，她見客運要倒車，立即拉下鐵門避免再度遭波及，倒車過程中，客運車再度擦撞遮雨棚，使得車體右側3片至4片玻璃應聲破裂，遮雨棚鐵架也被撞到凹陷，所幸事發前店內有2桌客人剛用完餐離去，沒有人員受傷。

事故發生後，在警方協助下，駕駛于男順利倒車脫困，將客運停在南榮路派出所，于男下車製作筆錄，經警方實施酒測，于男沒有酒精反應。于男除向店家表達會賠償外，並表示因車上冷氣故障，打算將客運開到修理廠，不料依照導航指引駛入龍安街這處窄巷，不慎擦撞到店家遮雨棚。

國光客運 基隆

延伸閱讀

基隆每年40人罹惡性淋巴瘤 長庚建置骨髓移植隔離病房

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

飄香60年！基隆老字號「阿華麵店」熄燈 一票人卻哭錯店

基隆城市半程馬拉松開始報名 遭冒名徵人日領3千假訊息

相關新聞

員工爆開刀房長期偷拍及搓揉病患 台北慈濟醫院稱「醫療處置非事實」

台北慈濟醫院有資深護理師實名爆料，工作半年來在開刀房裡面看到許多偷拍及搓揉麻醉病患的「令人作嘔的事情」。醫院回應，該內文...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報...

5秒搶1張！竹科工程師寫搶票機器人免費供下載 稱「魔法對抗魔法」

新竹科學園區工程師姚姓男子撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，上傳網路免費供人下載搶購演唱會等門票，5、6秒鐘就能買到...

國光客運走錯路撞上菜頭滷名攤 網友歪樓：司機餓了嗎

國光客運于姓司機今天開車前往修車廠途中，自稱聽從導航指引開進狹窄的龍安街，最後撞上「三坑菜頭滷」店家前的雨遮，車窗破裂。...

爆台北慈濟開刀房偷拍 PO文具名檢舉護理師先遭法辦！

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。