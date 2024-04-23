開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

1名自稱在台北慈濟醫院資深護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，還拍攝照片及瘋狂搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」爆料者還把部分照片貼上網路，新店警方證實已接獲報案，目前正調查拍攝者身分。慈濟醫院發聲明醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機。

1名自稱台北慈濟醫院開刀房資深護理師的網友「阿肥」（暱稱），今天上午在PTT實名爆料表示，任職至今半年來看過太多令人作嘔的事情，在開刀房裡，除了在麻醉期間護理師大量圍觀病人生殖器或乳房外，還以照片拍攝及搓揉。「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。阿肥表示，「為此我感到無比噁心，所以在離開之前我必須說出這些令人作嘔的事實。」

新店警方證實表示，轄區江陵派出所今天中午接獲民眾電話報案，台北慈濟醫院內有發生偷拍事件，警方目前已展開調查，將釐清照片拍攝時間、拍攝者身分，並朝妨害風化、妨害秘密罪嫌偵辦。