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影／國3休旅車自撞翻落護欄 車全毀變形…人幸運輕傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道三號北向224.8K中興路段今發生翻車事故，一輛休旅車疑先撞內側護欄，再撞向外側護欄，連人帶車翻落在約3米高的交流道入口匝道，車輛翻覆幾乎全毀，但男駕駛僅腳部輕微受傷，讓人直呼「命大」，經測無酒駕，肇因仍待調查。

國道警方調查，肇事的男駕駛今凌晨4時許駕駛Toyota RAV4行經國道3號北向224.8K中興路段，原本行駛在中線車道，但疑因操作不當，車輛失控撞到內側護欄後，又偏移撞向外側護欄，最後連人帶車翻落在中興交流道的入口匝道上。

國道警七隊獲報後，立刻調派巡邏車、救護車前往處理，並派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方，協助警戒疏導車流，相關人員到場時見該輛休旅車翻覆，近乎全毀，但車上駕駛自行脫困，且僅腳部輕微受傷，讓眾人直呼「命大」。

警方表示，該起車輛翻覆事故發生時，車上僅駕駛1人，無其他乘客，而駕駛腳部有輕微受傷，但其現場婉拒就醫，後續經檢測其酒測值為0；而因昨晚至今凌晨間歇性降雨，懷疑天雨路滑或操作不當肇禍，但詳細肇因仍待進一步調查釐清。

國道警七隊則呼籲，若雨天等視線不佳時行駛國道，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全；另，駕車時應遵守速限，與前車保持安全距離，才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態釀重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

一輛休旅車疑操作不當於國道三號中興路段自撞護欄後，翻落在交流道入口匝道處，車輛幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
一輛休旅車疑操作不當於國道三號中興路段自撞護欄後，翻落在交流道入口匝道處，車輛幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
一輛休旅車疑操作不當於國道三號中興路段自撞護欄後，翻落在交流道入口匝道處，車輛幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供
一輛休旅車疑操作不當於國道三號中興路段自撞護欄後，翻落在交流道入口匝道處，車輛幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷。圖／國道警方提供

休旅車 國道

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