影／國3休旅車自撞翻落護欄 車全毀變形…人幸運輕傷

國道三號北向224.8K中興路段今發生翻車事故，一輛休旅車疑先撞內側護欄，再撞向外側護欄，連人帶車翻落在約3米高的交流道入口匝道，車輛翻覆幾乎全毀，但男駕駛僅腳部輕微受傷，讓人直呼「命大」，經測無酒駕，肇因仍待調查。

國道警方調查，肇事的男駕駛今凌晨4時許駕駛Toyota RAV4行經國道3號北向224.8K中興路段，原本行駛在中線車道，但疑因操作不當，車輛失控撞到內側護欄後，又偏移撞向外側護欄，最後連人帶車翻落在中興交流道的入口匝道上。

國道警七隊獲報後，立刻調派巡邏車、救護車前往處理，並派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方，協助警戒疏導車流，相關人員到場時見該輛休旅車翻覆，近乎全毀，但車上駕駛自行脫困，且僅腳部輕微受傷，讓眾人直呼「命大」。

警方表示，該起車輛翻覆事故發生時，車上僅駕駛1人，無其他乘客，而駕駛腳部有輕微受傷，但其現場婉拒就醫，後續經檢測其酒測值為0；而因昨晚至今凌晨間歇性降雨，懷疑天雨路滑或操作不當肇禍，但詳細肇因仍待進一步調查釐清。