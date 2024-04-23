快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道自撞衝落匝道翻車 幸運男僅腳輕傷未送醫

中央社／ 南投縣23日電

67歲林姓男子今天凌晨駕車行經國道3號北向224.8公里處，疑因下雨積水失控自撞翻落匝道，整輛車撞得「面目全非」，但林男僅腳輕微受傷未送醫，連處理員警都認為林男很幸運。

國道公路警察局第七公路警察大隊向媒體表示，今天凌晨受理國道3號北向224.8公里處、南投縣中興路段小客車自撞交通事故案，駕駛林男行駛中線車道，疑操作不當，失控撞擊內側護欄，再撞擊外側護欄，最後整輛車翻落中興交流道入口匝道，車體嚴重毀損。

國道七大隊指出，接獲報案立即調派巡邏車、救護車前往處理，另通報交通部高速公路局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流，由於案發時間為凌晨4時許，事故無影響車流，現場凌晨5時許排除，駕駛1人腳輕微受傷、無就醫，駕駛酒測值0，車內無乘客。

林男當時從雲林古坑上國道要回台中住家。警方表示，林男妥善繫好安全帶是幸運輕傷原因之一，若未繫安全帶，依如此撞擊應該非死即傷；也呼籲用路人遇雨天等視線不佳行駛國道應保持安全車距並減速慢行，勿精神不濟打瞌睡、分心以確保行車安全。

交通事故 國道 自撞

延伸閱讀

休旅車開啟輔助駕駛疑分心 國3後龍段撞緩撞車

劉亦菲造型翻車？天仙變「巨型鋼絲球」　粉絲氣到開戰公司：糟糕妝髮全靠姐的臉撐

台股大跳水千點兇手是誰？網揭市場動盪原因：安全帶要綁好了

員警提醒計程車乘客繫好安全帶 意外查獲家暴案通緝犯

相關新聞

開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

1名自稱在台北慈濟醫院資深護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，還拍攝照片及瘋狂...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

影／捷運蘆洲站前汽車衝撞紅燈停等機車群 5人受傷送醫

新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸...

外交部驚傳女子「坐3樓女廁窗台」 警消急救援...半小時勸下

台北市中正區凱達格蘭大道上的外交部，今天早上驚傳有人要跳樓，警、消獲報，發現一名年輕女子坐在3樓女廁窗台，經外交部內部同...

影／台中妙齡女被警抓酒駕 拿「阿嬤住院」求情白費工

台中市吳姓女子在月初時騎機車行經南屯區，因騎車搖晃被巡邏警員發現，警員攔查吳女後，吳女坦認在騎機車前有喝一杯香檳酒，不過...

酒駕遇警狂逃！失聯移工衝進台鐵宿舍 員工目睹助逮人

桃園市一名37歲陳姓越南籍移工，5年前被通報失聯，昨他酒駕騎車上路遇警攔查，起初先假意配合，結果一測出酒精超標竟拔腿狂奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。