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高屏大橋通了！ 砂石車貨車翻覆交通受阻7小時
高屏大橋今天凌晨發生車禍，砂石車和另輛小貨車翻覆雙向車道，致橋梁交通受阻，經業者清除翻覆車輛和散落橋上的數噸沙土，直到今天午後12時30分許，高屏大橋交通受阻7個多小時，才恢復雙向暢通。
警方表示，今天凌晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔護欄，車頭騎上護欄，車斗在北向往高雄的車道翻覆，造成北向交通受阻。
由於砂石車翻覆，後方魏姓男子駕駛的小貨車煞車不及，撞上砂石車，在南向車道翻覆，魏男沒受傷，但南向車道也因此僅剩1線道可行車。
警方於現場指揮，引導雙向車輛由機車道通行，找業者清除橋上路面散落物和數噸沙土，上午11時30分，南向車道恢復暢通，高屏大橋北向車道，直到受阻7個多小時以後，今天下午12時30分許才恢復暢通。確實肇事原因待警方調查。
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