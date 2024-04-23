快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高屏大橋通了！ 砂石車貨車翻覆交通受阻7小時

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高屏大橋今天凌晨發生車禍，砂石車和另輛小貨車翻覆雙向車道，致橋梁交通受阻，經業者清除翻覆車輛和散落橋上的數噸沙土，直到今天午後12時30分許，高屏大橋交通受阻7個多小時，才恢復雙向暢通。

警方表示，今天凌晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔護欄，車頭騎上護欄，車斗在北向往高雄的車道翻覆，造成北向交通受阻。

由於砂石車翻覆，後方魏姓男子駕駛的小貨車煞車不及，撞上砂石車，在南向車道翻覆，魏男沒受傷，但南向車道也因此僅剩1線道可行車。

警方於現場指揮，引導雙向車輛由機車道通行，找業者清除橋上路面散落物和數噸沙土，上午11時30分，南向車道恢復暢通，高屏大橋北向車道，直到受阻7個多小時以後，今天下午12時30分許才恢復暢通。確實肇事原因待警方調查。

高屏大橋今天凌晨砂石車翻覆，直到下午橋梁雙向交通恢復暢通。記者林保光／翻攝
高屏大橋今天凌晨砂石車翻覆，直到下午橋梁雙向交通恢復暢通。記者林保光／翻攝

屏東 砂石 車道

延伸閱讀

高屏大橋清晨砂石車翻覆 4車阻道交通受阻3小時

上班尖峰時刻高屏大橋砂石車疑自撞護欄 翻覆車道上1傷

影／屏東鹽埔2砂石車會車相撞 釀1死1傷

屏東縣鹽埔鄉防汛道路 砂石車會車車禍釀1死1傷

相關新聞

開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

1名自稱在台北慈濟醫院資深護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，還拍攝照片及瘋狂...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

影／捷運蘆洲站前汽車衝撞紅燈停等機車群 5人受傷送醫

新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸...

外交部驚傳女子「坐3樓女廁窗台」 警消急救援...半小時勸下

台北市中正區凱達格蘭大道上的外交部，今天早上驚傳有人要跳樓，警、消獲報，發現一名年輕女子坐在3樓女廁窗台，經外交部內部同...

影／台中妙齡女被警抓酒駕 拿「阿嬤住院」求情白費工

台中市吳姓女子在月初時騎機車行經南屯區，因騎車搖晃被巡邏警員發現，警員攔查吳女後，吳女坦認在騎機車前有喝一杯香檳酒，不過...

酒駕遇警狂逃！失聯移工衝進台鐵宿舍 員工目睹助逮人

桃園市一名37歲陳姓越南籍移工，5年前被通報失聯，昨他酒駕騎車上路遇警攔查，起初先假意配合，結果一測出酒精超標竟拔腿狂奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。