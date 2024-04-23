高屏大橋通了！ 砂石車貨車翻覆交通受阻7小時

高屏大橋今天凌晨發生車禍，砂石車和另輛小貨車翻覆雙向車道，致橋梁交通受阻，經業者清除翻覆車輛和散落橋上的數噸沙土，直到今天午後12時30分許，高屏大橋交通受阻7個多小時，才恢復雙向暢通。

警方表示，今天凌晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔護欄，車頭騎上護欄，車斗在北向往高雄的車道翻覆，造成北向交通受阻。

由於砂石車翻覆，後方魏姓男子駕駛的小貨車煞車不及，撞上砂石車，在南向車道翻覆，魏男沒受傷，但南向車道也因此僅剩1線道可行車。