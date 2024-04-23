影／搶快！二重疏洪道2車禍婦人鬼切被輾、男子闖紅燈脾胃破裂

新北市二重疏洪道南北兩端昨天下午先後發生嚴重車禍，肇事主因均疑為機車搶快和貨車發生碰撞，三重地區1名45歲婦人下半身被輾壓造成骨盆和雙腿骨折，五股地區36歲男子則是撞到雙腳骨折、脾胃破裂。

第一起車禍於下午4時許發生在疏洪道北端，堤防外的三重區環河南路與水漾路口。當時路口紅燈剛轉換成綠燈，40歲李姓司機駕駛的小貨車和周圍許多輛機車陸續起步向前。

貨車從環河南路右轉水漾路時，同向由45歲陳姓婦人騎乘的機車，突然從車陣當中竄出，疑似打算超車繞過貨車車頭直行，往14號越堤道方向行駛，結果被貨車撞倒，並輾過婦人下半身，造成骨盆及雙腳大腿骨折，由救護車緊急送醫。

下午6時許在疏洪道南端五股路段，55歲陳姓司機駕駛的小貨車在疏洪一路南向路口停等紅燈，綠燈亮時立刻左轉疏洪十路，這時36歲李姓騎士的機車卻從疏洪一路對向，闖紅燈疾駛而來，直接撞上貨車車頭。