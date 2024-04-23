快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搶快！二重疏洪道2車禍婦人鬼切被輾、男子闖紅燈脾胃破裂

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市二重疏洪道南北兩端昨天下午先後發生嚴重車禍，肇事主因均疑為機車搶快和貨車發生碰撞，三重地區1名45歲婦人下半身被輾壓造成骨盆和雙腿骨折，五股地區36歲男子則是撞到雙腳骨折、脾胃破裂。

第一起車禍於下午4時許發生在疏洪道北端，堤防外的三重區環河南路與水漾路口。當時路口紅燈剛轉換成綠燈，40歲李姓司機駕駛的小貨車和周圍許多輛機車陸續起步向前。

貨車從環河南路右轉水漾路時，同向由45歲陳姓婦人騎乘的機車，突然從車陣當中竄出，疑似打算超車繞過貨車車頭直行，往14號越堤道方向行駛，結果被貨車撞倒，並輾過婦人下半身，造成骨盆及雙腳大腿骨折，由救護車緊急送醫。

下午6時許在疏洪道南端五股路段，55歲陳姓司機駕駛的小貨車在疏洪一路南向路口停等紅燈，綠燈亮時立刻左轉疏洪十路，這時36歲李姓騎士的機車卻從疏洪一路對向，闖紅燈疾駛而來，直接撞上貨車車頭。

高速猛烈撞擊使騎士被彈飛數公尺遠，由救護車送醫急救，雙腳骨折、脾臟和胃部破裂，傷勢相當嚴重。這2起車禍均發生在交通號誌轉換之際、都因為搶快釀成事故，詳細肇事原因均由警方調查釐清中。

36歲李姓騎士在路口搶快闖紅燈，撞上對向左轉中的貨車車頭，造成雙腳骨折、脾臟和胃部破裂送醫急救，傷勢相當嚴重。記者林昭彰／翻攝
36歲李姓騎士在路口搶快闖紅燈，撞上對向左轉中的貨車車頭，造成雙腳骨折、脾臟和胃部破裂送醫急救，傷勢相當嚴重。記者林昭彰／翻攝
45歲陳姓婦人騎機車在路口疑似搶快打算超車越過貨車車頭，被右轉的貨車撞倒、輾過下半身，造成骨盆和雙腿骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
45歲陳姓婦人騎機車在路口疑似搶快打算超車越過貨車車頭，被右轉的貨車撞倒、輾過下半身，造成骨盆和雙腿骨折送醫。記者林昭彰／翻攝

車禍 骨折

延伸閱讀

酒駕騎機車撞曳引車 美籍男子雙腿骨折遭送辦

美籍男子夜間騎車台中海線追風 撞曳引車雙大腿骨折

高雄駕駛未禮讓載病患救護車釀3傷 3600元和駕照飛了

水電工受困南投山區靠姑婆芋堵水管機智求生 右小腿骨折開刀中

相關新聞

高屏大橋通了！ 砂石車貨車翻覆交通受阻7小時

高屏大橋今天凌晨發生車禍，砂石車和另輛小貨車翻覆雙向車道，致橋梁交通受阻，經業者清除翻覆車輛和散落橋上的數噸沙土，直到今...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

外交部驚傳女子「坐3樓女廁窗台」 警消急救援...半小時勸下

台北市中正區凱達格蘭大道上的外交部，今天早上驚傳有人要跳樓，警、消獲報，發現一名年輕女子坐在3樓女廁窗台，經外交部內部同...

高雄百歲人瑞死亡疑女兒裝袋 檢警初勘剩「1袋白骨」結果曝

高雄市前金區1名百歲人瑞金姓老翁失蹤，直到高雄市政府社會局請警方查去向，警方問與他同住的女兒，女兒說詞卻前後不一，昨天警...

台東加母子灣1女子礁石堆死亡 警方調查中

台東加母子灣今早釣客發現1名女性浮屍，立刻通報警方及海巡處理。至於女子是否為意外落海，還是其他原因所致，目前正由警方進一...

影／台南轎車轉彎疑未禮讓直行機車 機車慘摔騎士送醫

台南市東門路二段本月20日發生轎車要左轉彎，因對向直行車輛禮讓後轉彎，但和直行機車發生碰撞，機車騎士受傷送醫，有熱心網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。