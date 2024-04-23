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高雄百歲人瑞死亡疑女兒裝袋 檢警初勘剩「1袋白骨」結果曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區1名百歲人瑞金姓老翁失蹤，直到高雄市政府社會局請警方查去向，警方問與他同住的女兒，女兒說詞卻前後不一，昨天警方搜索，驚見屋內有1袋白骨，疑似老翁的骨骸。今天檢警初驗白骨，研判老翁已死亡半年以上，暫無明顯外力致死痕跡。

據了解，去年11月高雄市登革熱高峰期，衛生局噴藥人員到高雄市前金區金姓老翁（101歲）住處噴藥，金翁女兒就不讓噴藥人員進屋，後來請警方到場，衛生局人員才進屋噴藥，但沒注意老翁可能已死在屋內。後來老翁的女兒被開罰6萬元。

今年1月間，社會局、區公所人員去金姓老翁家探訪，女兒也拒絕讓市府人員進屋，訪詢鄰居，才知道連鄰居已經多月不見老翁。市府人員與警方訪查金女，發現60多歲的金女，有情緒上的就醫紀錄，但金女稱父親去養老院。

可是社會局查各社福安養機構，都沒有老翁的紀錄，而且問到老翁的親友，親友也因已沒聯絡，不知道老翁狀況，請警方再協助查詢，金女卻父親去大陸，但警方查無金姓老翁出境紀錄，懷疑其中有蹊蹺，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

昨天上午，新興警分局員警持搜索票到老翁家，才在3樓老翁房間，發現1個垃圾袋，裡面竟是一堆白骨。警方因金女情緒不穩，將她強制送醫中。因老翁具榮民身分，也是退輔會的關懷對象，有退休俸，警方查老翁的存摺，存摺內的金錢並沒被提領。

今天上午，檢警相驗垃圾袋內的骨骸，確認是人骨，但未發現明顯敲擊或遭肢解切割痕跡，認為無外力介入，研判去年11月老翁已經病故，但因有情緒就醫紀錄的女兒未善後，後來才將骨骸裝袋，訂4月25日複驗，比對DNA查證身分，並查明老翁確實死因。

高雄市警方搜索金姓老翁家，才在3樓發現裝袋骨骸。記者石秀華／攝影
高雄市警方搜索金姓老翁家，才在3樓發現裝袋骨骸。記者石秀華／攝影

高雄市

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