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新增4處測速照相 南市白河警即日至月底機動取締地點曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局今公布增加4處測速地點，即日起至本月底共在轄區14處易肇事地點執行機動超速拍照取締，分布在白河及後壁區，警方籲請用路人依照交通號誌慢行

警方說，新增4處「移動式警52」測速地點，包括白河區市172線31.2K白河里路段(西向東)、市172甲線4.88K秀祐里路段(西向東)、南91線5.3K永安里路段(西向東)及市172線32.26K白河里路段(西向東)。

轄區相關取締超速勤務時段及地點如下：

一、4月22日8-12時(機動)，白河區市172線31.2K白河里路段(西向東)。

二、4月22日14-18時(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

三、4月23日8-12時(機動)，白河區市172線35.95K虎山路段(西往東)。

四、4月23日14-18時(機動)，白河區市172甲線4.88K秀祐里路段(西向東)。

五、4月24日14-18時(機動)，後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東)。

六、4月24日14-18時(機動)，白河區南91線5.3K永安里路段(西向東)。

七、4月25日8-12時(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。

八、4月25日8-12時(機動)，白河區市172線32.26K白河里路段(西向東)。

九、4月26日8-12時(機動)，白河區市172甲線4.88K秀祐里路段(西向東)。

十、4月26日14-18時(機動)，白河區市172線35.95K虎山路段(西往東)。

十一、4月27日8-12時(機動)，白河區南91線5.3K永安里路段(西向東)。

十二、4月28日14-16時(機動)，白河區市172線32.26K白河里路段(西向東)。

十三、4月29日8-12時(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

十四、4月30日14-18時(機動)，白河區市172線30.2K下秀祐路段(雙向)。

台南市白河警分局今公布增加4處測速地點，即日起至本月底共在轄區14處易肇事地點執行機動超速拍照取締，籲請用路人勿超速。記者謝進盛／翻攝
台南市白河警分局今公布增加4處測速地點，即日起至本月底共在轄區14處易肇事地點執行機動超速拍照取締，籲請用路人勿超速。記者謝進盛／翻攝

慢行 測速 白河

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