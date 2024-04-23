高屏大橋清晨砂石車翻覆 4車阻道交通受阻3小時

往來高雄、屏東主要幹道之一的高屏大橋，今天清晨發生砂石車車禍，砂石車司機往高雄行駛，自撞橋墩翻覆，車斗載運的砂石翻到在對向車道，後方3輛汽車閃避不及，其中1輛小貨車追撞越過對向車道，造成2司機受傷，高、屏交通受阻3個小時，仍待排除車禍現場。

警方表示，今天清晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔島翻覆，造成車斗沙石噴飛，後方小貨車、大貨車和計程車也因此碰撞，小貨車司機魏姓男子（42歲）煞車不及追撞砂石車，翻車至對向車道，幸未受傷。