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高屏大橋清晨砂石車翻覆 4車阻道交通受阻3小時

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

往來高雄、屏東主要幹道之一的高屏大橋，今天清晨發生砂石車禍，砂石車司機往高雄行駛，自撞橋墩翻覆，車斗載運的砂石翻到在對向車道，後方3輛汽車閃避不及，其中1輛小貨車追撞越過對向車道，造成2司機受傷，高、屏交通受阻3個小時，仍待排除車禍現場。

警方表示，今天清晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔島翻覆，造成車斗沙石噴飛，後方小貨車、大貨車和計程車也因此碰撞，小貨車司機魏姓男子（42歲）煞車不及追撞砂石車，翻車至對向車道，幸未受傷。

警方據報將楊姓砂石車司機送醫，車禍現場高屏大橋雙向車道，北向砂石出橫躺，僅南下單向通行，目交通阻塞，警方於現場指揮，引導雙向車輛由機車道通行，交通受阻已經3小時，確實肇事原因待警方調查。

高屏大橋砂石車翻覆，小貨車也追撞翻覆。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，小貨車也追撞翻覆。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，4車阻道交通受阻。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，4車阻道交通受阻。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，交通受阻。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，交通受阻。記者林保光／翻攝
高屏大橋砂石車翻覆，砂石倒了一地，阻礙交通。圖／擷取自記者爆料網
高屏大橋砂石車翻覆，砂石倒了一地，阻礙交通。圖／擷取自記者爆料網

砂石 車禍 車道

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