高屏大橋清晨砂石車翻覆 4車阻道交通受阻3小時
往來高雄、屏東主要幹道之一的高屏大橋，今天清晨發生砂石車車禍，砂石車司機往高雄行駛，自撞橋墩翻覆，車斗載運的砂石翻到在對向車道，後方3輛汽車閃避不及，其中1輛小貨車追撞越過對向車道，造成2司機受傷，高、屏交通受阻3個小時，仍待排除車禍現場。
警方表示，今天清晨5時15分左右，楊姓男子（61歲）駕駛砂石車沿高屏大橋由屏東往高雄行駛，疑因輪胎爆胎，自撞分隔島翻覆，造成車斗沙石噴飛，後方小貨車、大貨車和計程車也因此碰撞，小貨車司機魏姓男子（42歲）煞車不及追撞砂石車，翻車至對向車道，幸未受傷。
警方據報將楊姓砂石車司機送醫，車禍現場高屏大橋雙向車道，北向砂石出橫躺，僅南下單向通行，目交通阻塞，警方於現場指揮，引導雙向車輛由機車道通行，交通受阻已經3小時，確實肇事原因待警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言