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長2公尺、粗如成人手臂的眼鏡蛇 卡死電動校門險嚇昏老師

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東某學校今早開校門時，校門動彈不得，老師查看赫然發現竟被1條巨蛇卡住，嚇得通知其他教職員協處理，原來是劇毒眼鏡蛇，不僅粗如成人手臂，體長更逾2公尺，幸未闖入校園內。

「整個傳動鏈條都卡死，差點燒掉馬達。」目擊老師說，彎腰側頭看是條不斷蠕動的蛇時，嚇到差點後倒，太可怕了，連看都不敢看，只能趕快找救兵幫忙，把蛇拖出後，校門才順利開啟。

學校把蛇處理時，發現是有劇毒的眼鏡蛇，最粗部位有成人手臂粗，長度更超過2公尺，好在當時學生還沒進校門，這條毒蛇也未闖入校園內，事後學校也進行校園搜尋打草驚蛇，以防蛇咬。

縣府農業處表示，時序進入夏天，是蛇類活動季節，縣內因未過度開發，棲息環境好，使得蛇類活動更為頻繁，其中不乏百步蛇、鎖鏈蛇、雨傘節、眼鏡蛇、赤尾青竹絲及龜殼花等台灣6大毒蛇。

農業處提醒若蛇類入侵民宅或私人領域，請不要驚慌，千萬不要任意去刺激、驚擾牠，趕快撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助。如遇情況危急，可請消防隊處理，切勿虐待或傷害避免觸法。

消防局呼籲，民眾戶外活動要打草驚蛇，穿著長袖衣褲及鞋子，降低遭咬風險；萬一不小心遭咬，勿驚慌，先打電話求救，注意蛇的特徵，以便醫護施打正確血清；當下可立即使用止血帶加壓蛇咬部位，千萬不要用嘴巴吸出毒液，造成更嚴重傷害。

台東某學校今早開校門時，校門動彈不得，老師查看赫然發現竟被1條巨蛇卡住，嚇得通知其他教職員協處理，原來是劇毒眼鏡蛇。圖／民眾提供
台東某學校今早開校門時，校門動彈不得，老師查看赫然發現竟被1條巨蛇卡住，嚇得通知其他教職員協處理，原來是劇毒眼鏡蛇。圖／民眾提供

校園 眼鏡蛇

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