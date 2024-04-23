婦說不清百歲父行蹤 警搜索見白骨

高雄市一名婦人和百歲人瑞父親同住，去年11月拒絕登革熱防治人員進屋噴藥，被開罰6萬元也不理；檢警後來調查婦人舉止怪異，懷疑老翁早已死亡，昨搜索婦人住處（如圖），赫見老翁已成白骨。記者石秀華／攝影 石秀華 高雄市一名百歲老翁不見人影，警方多次上門查訪，老翁女兒以父親住安養院、至大陸探親搪塞，後又稱已死在大陸，卻拿不出死亡證明；警方報檢察官指揮，昨天持搜索票強行進屋，發現老翁已成一堆白骨，裝在垃圾袋內；因婦人精神狀況不穩定，先強制送醫，老翁死因待檢方進一步相驗調查。

去年十一月，高雄爆發登革熱疫情，防疫人員前往前金區一棟老舊透天厝噴藥，被五十多歲婦人拒絕進屋還出言辱罵，婦人被罰六萬元，仍拒防疫員踏入家門。

警方得知後展開調查，發現和婦人同住的百歲父親多月不見人影，有鄰居說，兩年前曾看到婦人推著坐輪椅父親曬太陽，但很久未曾見過老翁出門；隔鄰蓋新屋時，婦人曾和工程人員爭吵，指「我爸在睡覺，會吵到他」。

老翁是榮民，領月退俸，退輔人員訪視時同樣吃閉門羹，種種跡象讓警方懷疑老翁恐早已不在人世。

據了解，警方多次詢問婦人「你爸爸在哪裡」，婦人回「我爸在養老院」，卻說不出地點，安養機構也查無資料；婦人後改口指父親和哥哥到大陸探親，但移民署資料顯示老翁入出境紀錄停留在十多年前，哥哥則已死了五十年。

婦人最後稱父親已死亡，但拿不出死亡證明，警方報檢察官指揮，婦人說父親死在大陸，要求檢方寬延申辦死亡證明時間，但拖了三個月交不出死亡證明。

檢警認為婦人有所隱瞞，昨強行進屋搜索，在三樓房間一只大型垃圾袋內發現一堆白骨，初判是老翁遺骸，進一步相驗釐清身分和死因。

據調查，婦人和父母同住，多年前曾持刀要殺父親，被警方壓制送醫；鄰居說，婦人舉止怪異，從不和鄰居打招呼。