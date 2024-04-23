男墜谷困10天 斷農民引水水管自救

莊姓男子獨攀南投鳳凰山不慎墜谷受傷，他用姑婆芋莖阻斷飲水管，引村民注意上山，受困十天後獲救。圖／南投縣消防局提供 台中市莊姓男子十二日至南投鹿谷攀登鳳凰山，不慎摔落十米深谷受傷，他沒帶手機無法求救，發現受困點附近有引水水管，急中生智拿附近姑婆芋莖堵死水管，村民因無水可用，廿一日上山查看發現他，通報警消將人送醫。

據調查，四十九歲莊男十二日騎車離家，獨自到鹿谷鳳凰山步道健走，在一處石洞處不慎摔落約十米深溪谷，他右腳受傷無法行走，沒帶手機，隻身受困在鳳凰眼一帶。

莊男受困處附近有農民引水用的水管，並長有姑婆芋，他曾當過水電工，利用隨身攜帶的瑞士刀破壞水管，再用姑婆芋的莖完全堵死水管，斷絕水源流往山下，農民因幾日無水可用，前天上山巡查管線，發現莊男受困。

南投縣消防局前天下午獲報前往馳援，確認莊男生命徵象穩定且意識清楚，以人力搬運方式抬下山，當晚送往竹山秀傳醫院，昨天凌晨再轉至中國醫藥大學附設醫院。

莊男右小腿脛骨骨折，開刀治療後狀況穩定。警方說，莊男十二日失聯，家屬有向台中市警察局報案協尋。搜救人員說，莊男被發現時身穿薄長袖、長褲，供稱吃草、喝山泉水維生。

南投縣消防局表示，野外求生最重要是飲水，人能七天沒進食，不能三天沒水分，山林遇難時可透過溪流或雨水獲得乾淨水源。莊男平時會爬小百岳，有登山經驗，最幸運是他機智自救，且有山泉水得以存活。

消防局表示，大小山域都潛藏危機，呼籲山友切勿獨攀；登山前務必擬定周詳計畫，帶雨衣、哨子、打火機、保暖衣物，且一定要攜帶通訊設備，確認通話品質、訊號強弱，必要時打一一九或一一二求援。