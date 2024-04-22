情侶宜蘭明池山區吵架 女友負氣下車疑喝醉「跌落邊坡」

一對情侶今天傍晚在宜蘭大同鄉台七線68.4公里附近發生口角，女子負氣下車，男子開車離去，待情緒平穩後開車返回找人，卻找不到女友，晚上7點半向警方報案。警方透過手機定位，發現女子墜落在68.3公里處邊坡，發出微弱呼叫，消防人員在晚間10點多已把人救起。

男子報案時指稱，他與林姓女友口角爭執，女友負氣下車，往明池山莊的方向步行離開，他則是往三星鄉方向開車下山駛離，等情緒平復後回頭沿途尋找，找不到人，多次撥打電話也無人接聽，所以前往明池所請求協助聯繫明池山莊。

警方詢問明池山莊人員表示，並未發現該名女性，考量林女情緒不佳，且晚間徒步在山區步行恐生意外，報請緊急協尋。

林女身高約160公分、中等身材、長髮，經中華電信業者手機定位，最後位址在大同鄉明池段，林女疑似酒後不慎跌落邊坡受困，身上被木頭壓住，多處受傷，尚有意識，經通報大同消防分隊派員到場把人救起送醫。

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