高雄駕駛未禮讓載病患救護車釀3傷 3600元和駕照飛了

劉姓女子今午駕車行經高雄市中正交流道西側便道，遇鳴笛救護車經路口卻未禮讓，撞上救護車車尾，導致劉自身胸、臀挫傷，另救護車上的年輕男病患腰扭傷及其母親腳擦傷；劉無酒駕行為，但因未禮讓救護車釀禍，警方依違反道路交通管理處罰條例，對劉開罰3600元，並吊銷其駕照。

苓雅警分局警方指出，這起車禍事故發生在今天中午12時29分許，當時劉姓女子（34歲）駕車沿中正一路由西向東方向綠燈行駛，當時消防局陳姓救護員（43歲）駕救護車執行任務，下國道高速公路後沿中正交流道西側便道由北往南行駛。

救護車行駛至路口時遇紅燈，陳男鳴笛並減速直行，但劉駕車經過路口時，未禮讓救護車先行，導致前車頭猛烈撞擊救護車右後車尾，劉的轎車車頭引擎蓋凹陷、保險桿掉落，胸、臀部挫傷。

救護車被撞後，車上的男性病患腰部不適，男子隨行的母親則腳部受傷，救護車駕駛陳男則未受傷；消防局獲報，另派遣救護車將3人分別被送醫治療。

警方事後對劉、陳兩人施以酒測，均無酒駕行為，警方調閱監視器佐證，初步分析事故原因為劉遇執行緊急任務的救護車未禮讓，詳細肇責待送交通大隊判定。