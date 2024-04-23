單車騎上公園周邊圍籬 7外籍人士被投訴

美日單車玩家日前騎上台中公園壓克力圍籬，民眾擔心破壞公物，錄影並報警處理。圖／取自LINE「社會事新聞影音」群組 7名來自日本、美國的單車玩家18日在台中公園拍攝特技影片，只見玩家騎單車從路側起跑，跳上公園周邊的壓克力圍籬，被路過的民眾目擊後報警，質疑破壞公物，還拍攝影片上傳網路。警方到場後，玩家已未將單車騎上公園圍籬。警方表示，將依據影片釐清是否違法。台中市建設局表示，該行為已違反公園條例，將依法開罰。

台中市第二警分局18日下午1點多獲報，有群外籍人士騎單車在台中公園雙十路、自由路口側的人行道、圍牆，展示單車特技，有民眾質疑有破壞公共設施疑慮報警處理。

公園派出所派員到場，現場有7名來自日本、美國的單車玩家，現場還有錄影設備，疑似要拍攝展示單車特技的過程，警方目視公園圍籬沒有受損，抄錄涉案玩家的身分資訊後，將涉案人勸離，沒有後續拍攝行為。

有民眾將影片發布到網路社群「社會事新聞影音」，警方昨天表示，因涉案玩家並非是在道路上，有無涉及其他公園管理自治條例的規定，將聯繫相關局處釐清。

台中市建設局指出，該行為已違反「台中市公園及行道樹管理自治條例」，可開罰1200元至6000元罰鍰；另外未在指定場所從事腳踏車等行為，違者可罰2000元至1萬元罰鍰；若公園設施遭損害，應回復原狀或損害賠償。建設局表示，將依據警方登錄身分資料，向行為人開罰。