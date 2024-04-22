山老鼠盜龍潭地區電塔旁相思木逾8百公斤 保七警逮人送辦

呂姓男子有盜伐紀錄，他今年初涉盜伐台電位於桃園市龍潭地區輸電塔周邊相思樹，銷贓870公斤至木材行，恐致水土流失，甚至危及電塔安全，保七總隊第五大隊查獲，依法送辦。

保七總隊第五大隊今天指出，呂姓男子有盜伐紀錄，疑因缺錢花用，非法盜伐台電公司龍潭地區輸電鐵塔周邊相思樹銷贓至木材行，總計870公斤，全案於今年2月底遭查獲，現場查扣鏈鋸等相關證物，全案依刑法竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

第五大隊表示，台電公司超高壓輸電鐵塔維繫著台灣供電系統正常運作，而輸電鐵塔大部分座落於山坡地，周邊樹木具有水土保持、穩定地基作用。

侵襲台灣本島颱風，第五大隊指出，近年所挾帶降雨有日益增大趨勢，高強度降雨常導致邊坡坍滑，呂姓犯嫌盜伐輸電鐵塔周邊相思樹行為，恐致水土流失，危及輸電鐵塔造成傾斜甚至倒塌，將造成巨大損失及危害，影響民眾用電權益。

第五大隊表示，為維護台灣珍貴森林資源及生態多樣性，將持續加強執行「滅鼠專案」查緝山林盜伐，對於破壞國土案件，絕對毋枉毋縱。民眾若發現相關情資，可撥打110或林業及自然保育署0800-000-930（救山林專線）。