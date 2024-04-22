快訊

返鄉遇地震、土石流…火車急躲隧道 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

全台有感連10震！氣象署：全是花蓮強震餘震 釋放在「地震空白區」

詐騙猖獗 我駐星代表童振源也中招：遭金融詐騙

山老鼠盜龍潭地區電塔旁相思木逾8百公斤 保七警逮人送辦

中央社／ 苗栗縣22日電

呂姓男子有盜伐紀錄，他今年初涉盜伐台電位於桃園市龍潭地區輸電塔周邊相思樹，銷贓870公斤至木材行，恐致水土流失，甚至危及電塔安全，保七總隊第五大隊查獲，依法送辦。

保七總隊第五大隊今天指出，呂姓男子有盜伐紀錄，疑因缺錢花用，非法盜伐台電公司龍潭地區輸電鐵塔周邊相思樹銷贓至木材行，總計870公斤，全案於今年2月底遭查獲，現場查扣鏈鋸等相關證物，全案依刑法竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

第五大隊表示，台電公司超高壓輸電鐵塔維繫著台灣供電系統正常運作，而輸電鐵塔大部分座落於山坡地，周邊樹木具有水土保持、穩定地基作用。

侵襲台灣本島颱風，第五大隊指出，近年所挾帶降雨有日益增大趨勢，高強度降雨常導致邊坡坍滑，呂姓犯嫌盜伐輸電鐵塔周邊相思樹行為，恐致水土流失，危及輸電鐵塔造成傾斜甚至倒塌，將造成巨大損失及危害，影響民眾用電權益。

第五大隊表示，為維護台灣珍貴森林資源及生態多樣性，將持續加強執行「滅鼠專案」查緝山林盜伐，對於破壞國土案件，絕對毋枉毋縱。民眾若發現相關情資，可撥打110或林業及自然保育署0800-000-930（救山林專線）。

保七總隊第五大隊22日表示，電塔周邊樹木具有水土保持、穩定地基作用，山老鼠盜伐台電位於龍潭地區輸電鐵塔旁相思樹，恐造成水土流失，影響電塔安危。圖／警方提供（中央社）
保七總隊第五大隊22日表示，電塔周邊樹木具有水土保持、穩定地基作用，山老鼠盜伐台電位於龍潭地區輸電鐵塔旁相思樹，恐造成水土流失，影響電塔安危。圖／警方提供（中央社）

台電 桃園 竊盜

延伸閱讀

「停電我爸都不在家」議長父是台電人 康裕成盼多點正能量

台電總經理接受慰留 張善政：政策沒變換幹部也沒用

台電總經理請辭獲慰留 藍委：該下台的是王美花、曾文生

台電總經理接受慰留 洪申翰：真的很謝謝他

相關新聞

中科院九鵬基地傳巨響！民眾聞救護車鳴笛憂「彈藥出意外」 真相曝光是車禍

屏東縣消防局今天12點12分接獲報案，中科院九鵬基地今天中午傳出巨大聲響，後續傳出有數量救護車奔馳鳴笛抵達九鵬基地，引起...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

台61連2起車禍！油罐車追撞轎車 他恍神自撞電線桿歪了

台61線今上午發生2起車禍，一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿，結果2小時後一...

彰化大肚溪河床疑似發現人骨 檢察官法醫相驗取樣、結果尚未出爐

1名外籍移工昨晚在彰化伸港鄉大肚溪河床抓螃蟹，發現疑似人類頭骨及4肢骨頭，警方指已報請檢察官調查；彰化地檢署檢察官及法醫...

山老鼠盜龍潭地區電塔旁相思木逾8百公斤 保七警逮人送辦

呂姓男子有盜伐紀錄，他今年初涉盜伐台電位於桃園市龍潭地區輸電塔周邊相思樹，銷贓870公斤至木材行，恐致水土流失，甚至危及...

自稱高級緊急救護員…他尾隨救護車還鳴笛 新北消防局報警嚴查

新北市新店區碧潭橋昨天上午有名男子溺水，消防局第四大隊獲報前往救援途中，有1輛貼著EMT-P高級緊急救護員的休旅車沿途尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。