男子涉酒駕追撞前車逃離現場 警方迅查明依肇逃法辦
高姓男子前晚9點多涉嫌酒後駕駛租賃轎車，在台南市武聖路69巷口追撞林女轎車，林女頸部受傷後，高經路人攔下並下車查看，但在警方到達前趁隙逃離現場。警方從遺留現場肇事車輛內證件掌握高身分，到他住處查處到案，酒測超過標，警詢後依肇事逃逸、公共危險、過失傷害等罪嫌法辦。
警方調查，高姓男子(60歲)於本月20日晚間9點43分，駕駛租賃轎車準備返家途中，在中西區武聖路69巷口追撞停等紅燈、由林女所駕駛轎車，造成她後頸部及背部肌肉拉傷。
車禍發生後，高經人攔下並下車查看，但在警方到達前趁隙逃離現場。案經第二分局長樂所員警到場處理，並從所遺留現場肇事車輛內證件掌握高身分，昨天零點30分到高處將他查處到案，實施酒測值每公升0.40毫克，全案調查後依肇事逃逸、公共危險、過失傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
台南市警二分局，今年迄今計二分局已取締酒後駕車182件，呼籲民眾如有飲酒應善用計程車及或指定駕駛人接送，切勿心存僥倖醉酒上路，除可能危害自己及他人生命財產安全外，也會觸法而恐有牢獄之災。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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