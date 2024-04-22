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阿嬤級扒手出沒濱江市場！假挑水果真偷皮夾 抽光錢再丟被害人旁

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區濱江市場驚傳「阿嬤級扒手」身穿紫色外套的婦人，昨天上午在市場水果攤，涉嫌偷走被害人皮夾，躲在另一名客人後方翻皮夾，抽光錢放進自己口袋後，再走回被害人身後，丟棄皮夾離去。事發過程全被監視器錄下，po上臉書「中山區大小事」。警方今指出，尚未接獲被害人報案，將調閱監視器釐清。

發文者指出，婦人在早上7點50分許，在濱江市場四處走動，往人多處擠，來回約3、4次，約15分鐘後，8點5分許，右手假裝挑選芭樂，左手趁機拿走被害人的皮夾，夾在右邊腋下，右手再放回芭樂；婦人走到另一位客人後方翻皮夾，將錢放進自己外套口袋2次，最後走回被害人背後，丟棄皮夾。

發文者指出，當時忙著下貨沒注意到，被害人反應後離開，已經來不及，經調閱監視器發現，婦人「一直躲在別人包包旁邊、刻意躲人後面」。

不少網友留言表示，這攤水果很便宜，經常光顧，偷竊行為可惡，希望趕快抓到竊嫌。「沒想到有人這麼明目張膽地偷，趕快抓起來」

中山警分局建國派出所稍早指出，目前被害人尚未至派出所報案，若完成報案，將調閱監視器釐清案情，盡速追查嫌疑人到案。

濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾。圖／翻攝臉書中山區大小事
濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾。圖／翻攝臉書中山區大小事
濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾，將錢放進自己口袋。圖／翻攝臉書中山區大小事
濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾，將錢放進自己口袋。圖／翻攝臉書中山區大小事
濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾。圖／翻攝臉書中山區大小事
濱江市場出現阿嬤級扒手竊走皮夾。圖／翻攝臉書中山區大小事

水果 監視器

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