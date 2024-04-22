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高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎
高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場，女童已明顯死亡，頂樓陽台留有女童書包，在書包裡的聯絡簿上寫有文字，父母親看得鼻酸，警方已報請檢察官相驗。
據了解，女童一家住在高雄農十六特區的某間豪宅大樓，因鄰近學校，平時都自己走路上學，今早一如往常出門，卻未前往學校，反而搭乘電梯直往頂樓，父母親接到訊息，才知女兒死訊。
最近女童就讀的國小剛完成段考，女童在聯絡簿上寫有文字，像是在跟父母親訴說心情，家長看得鼻酸，至於墜樓原因，警方深入調查、釐清中。
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