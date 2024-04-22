山區失聯男靠姑婆芋智慧求生 專家：手機必備、山友還要帶這些保命工具

莊姓男子鹿谷山區摔傷失聯10天，竟靠飲水野草單純求生本能存活下來。圖／南投消防局提供

台中莊姓男子12日獨攀南投鹿谷鳳凰山，不慎摔落10米深谷受傷，且沒帶手機，無法對外求救，急中生智拿姑婆芋莖堵死水管，引發下游村民上山得救。南投縣消防局第三大隊長林正宜指出，首先最重要的是飲水，因為人可以7天沒進食，卻不能3天沒有水分，山林間包括透過溪流或雨水，都可獲得天然的乾淨水源，莊男最幸運的是，靠著山泉水得以存活下來，消防人員建議山友一定攜帶手機出門之外，還要帶上雨衣、哨子、打火機。

林正宜說，先前山區低溫時，鹿谷山區也有一位老翁因迷路落難，最後下切到溪流旁等待救援，竟靠著喝水以及身上的輕便雨衣，不但擋雨還可禦寒保暖，甚至可以接收乾淨雨水飲用，最終成功求生順利獲救；如果觀察四周是否足夠空曠，不得已情況下，更可以升起狼煙，標誌個人的下落，方便救生人員前往救援。

林正宜指出，山友登山還要學會要觀察山區天氣變化，更要學習如何應對野生動物，例4月起正是毒蛇出沒的時候，秋天的虎頭蜂螫人等威脅，以及要準備足夠口糧食材、水及器具上山。