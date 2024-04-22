音樂狼師擬退休教過3校有2校啟動調查 新北：先擱置退休申請

新北市一名呂姓音樂教師疑似長期性騷擾學生，受害者劉小姐控訴上鋼琴課時遭摸胸、摸大腿。由於該師任教3所三重區的國小，議員顏蔚慈要求所有任職學校都應調查，不漏接任何人。新北教育局指出，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。

劉小姐說，自己9、10歲時在呂姓老師家中上鋼琴課，該師藉打拍子的名義，拍打大腿甚至撫摸大腿，並且把手伸進衣服摸胸部。顏蔚慈指出，這段期間陸續接獲學校國小生、畢業校友反映，呂姓教師會叫穿短褲、短裙的女學生坐在第一排並偷看，還有其他老師會提醒班上學生，上音樂課時要帶外套遮住大腿。也有女學生親眼看到老師看A片，甚至親女學生、摟腰、要求坐大腿。

呂姓老師從1989年執教至今，已任教3間三重區國小的音樂老師，第一間及第二間分別任教6、7年，2000年到第三間國小任教長達24年，由於劉女事發當時呂師在第二間國小任教，因此第二、三間國小分別啟動性平會及調查小組，性平會決議暫停該師職務並離開校園，確保師生安全，調查預計2個月會將會有結果。