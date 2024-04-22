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「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

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音樂狼師擬退休教過3校有2校啟動調查 新北：先擱置退休申請

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市一名呂姓音樂教師疑似長期性騷擾學生，受害者劉小姐控訴上鋼琴課時遭摸胸、摸大腿。由於該師任教3所三重區的國小，議員顏蔚慈要求所有任職學校都應調查，不漏接任何人。新北教育局指出，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。

劉小姐說，自己9、10歲時在呂姓老師家中上鋼琴課，該師藉打拍子的名義，拍打大腿甚至撫摸大腿，並且把手伸進衣服摸胸部。顏蔚慈指出，這段期間陸續接獲學校國小生、畢業校友反映，呂姓教師會叫穿短褲、短裙的女學生坐在第一排並偷看，還有其他老師會提醒班上學生，上音樂課時要帶外套遮住大腿。也有女學生親眼看到老師看A片，甚至親女學生、摟腰、要求坐大腿。

呂姓老師從1989年執教至今，已任教3間三重區國小的音樂老師，第一間及第二間分別任教6、7年，2000年到第三間國小任教長達24年，由於劉女事發當時呂師在第二間國小任教，因此第二、三間國小分別啟動性平會及調查小組，性平會決議暫停該師職務並離開校園，確保師生安全，調查預計2個月會將會有結果。

呂師去年申請退休，預計今年8月將退休，不過疑似性騷擾事件爆出後，教育局指出，在案情尚未釐清前，將擱置該師退休申請，如調查屬實，將依情節嚴懲。此外，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。

立委范雲、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈上午在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻當時未成年還是國小學生的她，造成她身心受創。記者蘇健忠／攝影
立委范雲、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈上午在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻當時未成年還是國小學生的她，造成她身心受創。記者蘇健忠／攝影

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