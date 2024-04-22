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水電工受困南投山區靠姑婆芋堵水管機智求生 右小腿骨折開刀中
台中莊姓市民12日獨攀南投鹿谷鳳凰山，不慎摔落10米深谷受傷，後來因機智用姑婆芋堵死山上引水管，引起山下村民注意上山查看，終於獲救。經轉送中國醫藥大學附設醫院，醫師發現他右小腿骨折，但生命跡象穩定，目前開刀治療中。
據了解，莊姓市民（54歲）曾是水電工，他雖沒帶手機，無法對外求救，但發現受困點附近有姑婆芋，且有引水水管，因此急中生智拿了姑婆芋莖堵死水管，村民因無水可用，昨天上山查看時發現他，並趕忙通報119救援，終於讓他受困山區10天後，順利逃生。
南投縣消防局說，莊男12日獨自一人從台中騎車到鹿谷鳳凰山登山健走，他從鳳凰村田底巷土地公廟往鳳凰眼的登山步道一直往上，不料走到該路線黑點石洞處時，疑因體力不支，不慎摔落溪谷約10米深溪谷。
莊姓市民因右腳受傷無法行走，且沒攜帶手機，無法對外求救，而且身上衣物單薄，一旁雖有水源，但能隻身度過10天仍令人稱奇。
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