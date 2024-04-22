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高雄宮廟遶境沒路權占用道路 遇警勸導卻仗人多反嗆警

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄甲圍區某宮廟昨天遶境，未申請路權還占用道路，警方勸導卻遭對方陣頭叫囂。記者張議晨／翻攝
高雄甲圍區某宮廟昨天遶境，未申請路權還占用道路，警方勸導卻遭對方陣頭叫囂。記者張議晨／翻攝

高雄甲圍區某宮廟昨晚間舉辦遶境，卻未申請路權，警方獲報後協助疏導交通，勸導民眾走路靠邊，卻反遭遶境陣頭刁難，還朝勸導員警叫囂，畫面經網路轉傳，遶境陣頭引起民眾批評，雖未當場送辦，但警方仍送出46件違規。

臉書社團「社會事新聞影音」今傳出一段影片，一名員警勸導陣頭往路邊靠，不要占用道路範圍，沒料對方仗著人多，反而對員警叫囂，聲勢甚至大過警方，雙方衝突一觸即發，所幸最後仍和平化解。

畫面在網路流傳後，引起網友熱議，警方表示，昨晚為甲圍區某宮廟舉辦遶境，因交通堵塞，員警為疏導人車、保護來往人車與進香團人員安全，強力勸導民眾靠路邊行走，過程中，民眾不滿勸導，還叫囂「你在大聲什麼」等語。

岡山警分局指出，目前已根據畫面，釐清叫囂民眾是否涉及社會秩序維護法等行為，將通知他到案說明；昨晚遶境並未申請路權，違規部分已由權責機關釐清。

昨員警共取締危險駕駛、無照、闖紅燈、未戴安全帽、遮蔽車牌、逆向行駛等違規合計46件，均由員警開單告發。

網路 遶境 陣頭

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