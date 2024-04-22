台中私幼教師拿利剪恐嚇刺童眼睛 議員：霸凌超過20人

台中市議員江和樹今爆料，大里一所私立幼兒園教師竟拿剪刀，恐嚇學生不聽話，作勢要刺眼睛，讓幼童嚇得往後躲。江和樹指出，據他了解全班近20名幼童有同樣遭遇，最近園方已和5名家長和解，但這樣的老師留在幼兒園，如何保障孩子的安全？

台中市教育局表示上周五接獲訊息，馬上到幼兒園索取監視錄影畫面，但園方並未提供，教育局會重罰。令組成調查小組釐清案情。

江和樹說，根據家長投訴，她的孩子講話，教師抱怨制止不聽，就拿剪刀恐嚇。但是是教育局像園方索取監視畫面，園方並未提供並已刪除，但有人看不過去偷偷錄下教師的行為，雖然只有7秒，但看得令人髮指。

家長投訴，這名教師威脅小孩已不是第一次，根據私下訪問，有20幾名幼兒遭受同樣恐嚇及霸凌，園方還把監視器格式化湮滅證據，兒童安全該如何維護？如何讓家長放心？

江和樹說，這一所幼兒園負責人在一年多前因教師虐童而撤照，現在換個地方繼續害童，令市民感到憤怒。

江和樹說，據了解園方與家長和解中，目前已有五人達成和解，最高賠九萬元，他認為校園安全不應該用錢解決。