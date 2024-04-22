失智妻運動中心走失…7旬尪尋回急拍撫安慰 深情引動容

丈夫多次伸手拍撫安慰婦人情緒，感謝警方協助並將妻子帶回家。記者周嘉茹／翻攝

桃園市八德國民運動中心近日出現一名婦人獨自徘徊許久，警方獲報到場，發現婦人被圍觀民眾嚇得不敢說話，對此警方耐心詢問得知她的身分，疑似患有失智症，結果正要通知家屬時，得知婦人丈夫恰巧在附近報警，他說因為出門辦事情，才把妻子帶在身邊照顧，沒想到一轉眼人就不見，而丈夫也不斷拍拍婦人安撫，夫妻倆順利團圓。

八德警方日前接獲民眾報案，在八德國民運動中心有一名婦人徘徊許久，疑似精神狀況不穩需要協助，警方到場後與婦人談話，發現婦人並非精神異常，疑似是有失智症情形，現場多人圍觀造成她緊張無法回答問題，員警便將婦人帶到安靜的地方，經警方及現場服務人員耐心詢問，終於得到68歲余姓老婦身分資料。

結果正當警方準備通知家屬時，婦人的74歲吳姓丈夫正巧在鄰近派出所報案，吳男說因為出門辦事情，才會把妻子帶在身邊照顧，怎知在國民運動中心附近辦事時，一轉眼沒注意，妻子就自行走失，自己年紀也大了，緊張地在附近尋找許久未果，只好趕緊到派出所報案協尋。