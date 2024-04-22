聽新聞
test
0:00 / 0:00
失智妻運動中心走失…7旬尪尋回急拍撫安慰 深情引動容
桃園市八德國民運動中心近日出現一名婦人獨自徘徊許久，警方獲報到場，發現婦人被圍觀民眾嚇得不敢說話，對此警方耐心詢問得知她的身分，疑似患有失智症，結果正要通知家屬時，得知婦人丈夫恰巧在附近報警，他說因為出門辦事情，才把妻子帶在身邊照顧，沒想到一轉眼人就不見，而丈夫也不斷拍拍婦人安撫，夫妻倆順利團圓。
八德警方日前接獲民眾報案，在八德國民運動中心有一名婦人徘徊許久，疑似精神狀況不穩需要協助，警方到場後與婦人談話，發現婦人並非精神異常，疑似是有失智症情形，現場多人圍觀造成她緊張無法回答問題，員警便將婦人帶到安靜的地方，經警方及現場服務人員耐心詢問，終於得到68歲余姓老婦身分資料。
結果正當警方準備通知家屬時，婦人的74歲吳姓丈夫正巧在鄰近派出所報案，吳男說因為出門辦事情，才會把妻子帶在身邊照顧，怎知在國民運動中心附近辦事時，一轉眼沒注意，妻子就自行走失，自己年紀也大了，緊張地在附近尋找許久未果，只好趕緊到派出所報案協尋。
還好有熱心民眾發現後通知警方，而警方從吳男的言語表情與肢體動作發現他非常照顧婦人，多次伸手拍撫安慰婦人情緒，吳男向警方表示，與妻子結婚多年，知道妻子失智症情況越來越嚴重，已經很難與外人溝通，出門在外也非常小心照顧，最後牽著妻子的手返家，謝謝警方幫忙尋回妻子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言