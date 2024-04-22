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影／五股午夜「大爆炸」驚動上百人 嫌犯交出迷你爆竹威力驚人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨傳出2次巨大爆炸聲，嚇壞許多居民紛紛向110和119報案，警方迅速查獲1名嫌犯，他卻交出1枚只有2.5公分長度的土造鞭炮，令人懷疑體積如此迷你，如何搞出這麼大震撼效果？

此案發生於凌晨0時左右，第一次在五股區新城六路，隨後在新五路三段，剛好是同1個大型社區前後兩側人行道，明顯有針對性，劇烈爆炸聲伴隨巨大火花和濃煙。目擊者指稱看見1輛銀色休旅車，行進間從車內連續丟出2次不明爆裂物。

周邊數個社區大樓居民都受到驚嚇，紛紛到臉書社團「我是五股人」留言發問，有人以為是打雷、電箱爆炸、或形容整棟樓都在震動、嚇到不敢睡覺。消防隊和快打警力均迅速到場調查，在人行道發現疑似爆竹煙火殘骸和燒灼痕跡，警方調閱監視器鎖定涉案車輛，通知車主到案說明。

大約凌晨0時25分，2名男子主動到派出所投案，有毒品前科的34歲李姓男子身上都是酒味，供稱因為和該社區住戶有借車、金錢糾紛，稍早由33歲余姓男子開車載他，刻意繞行社區前後點燃爆竹示威。

李男交出1枚聲稱在網路購買的土造鞭炮，長度僅約2.5公分，自稱剛剛共引爆2枚，警方難以置信這麼小的鞭炮可以搞出如此大動靜，新北市消防局也認為這種體積即使塞滿火藥也不太可能產生這麼大的爆炸威力。

警方認為若非李嫌說謊、隨便交出1顆鞭炮，就是爆竹添加了特殊物質，已將證物查扣，由於燃放爆竹煙火有引發火警疑慮，警詢後全案依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦，李嫌先行請回。

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨連續傳出2次爆炸聲，發出巨大火花和濃煙，嚇壞許多居民紛紛向110和119報案。記者林昭彰／翻攝
新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨連續傳出2次爆炸聲，發出巨大火花和濃煙，嚇壞許多居民紛紛向110和119報案。記者林昭彰／翻攝
嫌犯交出1枚聲稱在網路購買的土造鞭炮，長度僅約2.5公分，自稱共引爆2枚，警方難以置信這麼小的鞭炮可以搞出如此大動靜，新北市消防局也認為這種體積即使塞滿火藥也不太可能產生這麼大的爆炸威力。記者林昭彰／翻攝
嫌犯交出1枚聲稱在網路購買的土造鞭炮，長度僅約2.5公分，自稱共引爆2枚，警方難以置信這麼小的鞭炮可以搞出如此大動靜，新北市消防局也認為這種體積即使塞滿火藥也不太可能產生這麼大的爆炸威力。記者林昭彰／翻攝
新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨連續傳出2次爆炸聲，發出巨大火花和濃煙，嚇壞許多居民紛紛向110和119報案，警方約半小時查獲嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨連續傳出2次爆炸聲，發出巨大火花和濃煙，嚇壞許多居民紛紛向110和119報案，警方約半小時查獲嫌犯。記者林昭彰／翻攝

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