男在怠速車中昏迷車卡山壁 警破窗流血CPR挽回生命
男子阿哲喪偶開車出門未交代行蹤，阿哲胞妹擔心哥哥安危，報案請求警方協助，北投警分局石牌派出所警員陳韋廷，巡邏時發現阿哲在車內昏迷，持警棍破窗、不顧手掌割傷立刻ＣＰＲ急救，成功挽回生命。內湖警方日前在山壁旁發現怠速車，救出車內的黃姓男子。
阿哲妹妹指出，他因妻子最近過世，悲傷欲絕， 憂心發生憾事，請求警方協助。
內湖警分局東湖派出所警員賴昱宏、林育任研判，阿哲會到常出現地點，果真發現車輛停在北投區硯仔港公園附近，阿哲在車內昏迷。陳員立即以警棍破窗救人，不顧手掌遭剝割傷緊急施以心肺復甦術，阿哲逐漸甦醒，隨後經救護人員送醫保住性命。家屬指出，因阿哲痛失愛妻，親友關心沒有少，但阿哲尚未走出陰霾，感謝警方積極尋找，成功阻止悲劇。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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