八旬老翁散步跌倒孤坐路邊 暖心警員攙扶送他返家

80歲吳姓老翁昨晚間9點多獨自外出散步時，卻不慎跌坐在台南市中西區萬昌街路邊，市警二分局博愛所巡邏員警經過時發現，一路攙扶陪伴護送他平安回家。記者黃宣翰／翻攝

80歲吳姓老翁昨晚間9點多獨自外出散步時，卻不慎跌坐在台南市中西區萬昌街路邊，市警二分局博愛所巡邏員警經過時發現，先通報救護人員到場要將吳姓老翁送醫，但他拒絕，還堅持要自行返家。員警擔心他再出意外，因吳住在附近不遠處，一路攙扶陪伴護送他平安回家。

博愛派出所巡佐翁俊朗、警員洪宇宏，昨晚間9點多執行巡邏勤務行經中西區萬昌街時，發現老翁跌坐在路邊無法行走，員警主動上前關懷，經詢問後得知吳姓老翁就住在青年路附近，晚間獨自外出散步活動筋骨，途中卻不慎跌倒，體力不支只能靠在路邊等待救援，員警擔心老翁身體狀況，隨即通報救護人員到場。

吳姓老翁告訴警方，他當時只是外出散步，當時身體不適腳忽然一時無法出力、才會跌坐在路旁。救護人員趕到現場後，原本要將他送往醫院，但他堅持不用上救護車，救護人員在場檢視，確認他身體狀況無大礙。不過，員警擔心吳獨自返家恐會發生意外，於是主動攙扶老翁一路陪伴護送，確保他順利返家休息，老翁不斷向員警道謝，附近鄰居稱讚員警的暖心之舉，讓老翁平安回家。