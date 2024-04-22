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不滿遭資遣 離職員工偷鼓風機「漏氣」原東家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

陳男不滿遭公司資遣，涉嫌偷走鼓風機讓造型拱門洩氣。圖／翻攝畫面
陳男不滿遭公司資遣，涉嫌偷走鼓風機讓造型拱門洩氣。圖／翻攝畫面

嘉義某造型氣球公司離職員工陳姓男子不滿遭資遣，日前得知公司承辦東石國小百年校慶，涉嫌將鼓風機偷走，導致迎賓拱門造型洩氣坍塌，讓公司尷尬、沒面子「漏氣」；警方循線找到陳男，並起出鼓風機，依竊盜罪嫌送辦。

東石國小在本月20日舉行108周年校慶運動會暨母親節活動，但清晨會場的迎賓拱門造型氣球因鼓風機突然不見，洩了氣的拱門尷尬地倒塌在校門口，校方因此向警方報案。

朴子警分局獲報後，分局長吳俊德率員到現場勘查展開調查，發現造型氣球公司離職陳姓員工涉有重嫌，警方2小時內迅速查緝陳男到案並順利起出遭竊的鼓風機。

陳男供稱，因不滿遭公司資遣，故意拿走鼓風機，讓造型拱門洩氣坍塌。警方偵訊後，依竊盜罪嫌將陳男法辦。

東石 資遣 離職

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