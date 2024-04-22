新北五股午夜2次爆炸聲 醉男引爆大龍炮將依公共危險究辦
新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨0時許傳出2次爆炸聲，嚇壞許多居民，警方和消防隊獲報趕抵調查，調閱監視器發現有人從行進間的車輛扔擲大型爆竹，稍早已通知34歲李姓男子到案說明，將依公共危險罪嫌偵辦。
事發地點在新城六路某社區大樓前方，目擊者指稱看見1輛銀色休旅車，行進間從車內丟出2次不明爆裂物，發出巨大爆炸聲和火煙，驚動許多住戶外出查看。
消防局派遣人車到場，在社區前方路面發現疑似煙火殘骸，警方立即調閱監視器鎖定涉案車輛，稍早已通知嫌疑人到案說明。
據了解，34歲李姓男子到達派出所時，明顯喝過酒帶著醉意，他聲稱因為和社區住戶有借車糾紛，稍早由朋友開車載他，刻意繞到該社區前方點燃大型爆竹扔擲。由於爆竹煙火有引發火警疑慮，警方將依公共危險罪嫌偵辦。
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