翁餵鴿罰不怕 鄰居飽受鴿害陳情

台北市內湖區因一名80歲老先生，3年多來長期餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾。圖／議員何孟樺提供 台北市內湖一名80歲老先生，3年多來餵野鴿，鄰居因「鴿害」不堪其擾，不僅老鼠蟑螂變多，還因野鴿在一處廢棄大樓築巢繁殖形成大型鴿舍，不僅要害怕隨時可能被鴿糞砸中，更擔心自家陽台遭鴿糞洗禮，有居民曬的衣服被禽蟎附著，過敏感染住院。環保局1年內已開罰10次，但他因高齡屬相對弱勢，只能罰最低額1200元，但老先生罰不怕，近百居民連署盼市府處理。

北市環保局表示，接下來會協調里長、動保處、衛生局等會勘，結合衛教等宣導，看老先生是否能停止餵養野鴿行為。

北市議員何孟樺去年1月，就接到許多住戶陳情，並辦理多次會勘，但至今遲沒能解決問題。有居民說，這名老先生不管是爬上頂樓、或在陽台裝餵鴿架、擅闖私人空地，都堅持要餵野鴿，甚至被居民或環保局發現，老先生還會換方式繼續餵。

由於老先生餵鴿子的巷弄旁，正好有棟廢棄大樓，2020年因故火災後至今荒廢，老先生餵養的鴿子就在廢棄大樓中築巢繁殖，形成大型鴿舍。鴿子長期盤旋在社區空中，居民要擔心隨時有可能被鴿糞砸中，更擔心自家陽台遭受鴿糞洗禮，因此紛紛在陽台加裝工具，防止鴿子靠近陽台。

還有住戶說，因鴿子停留在陽台時，身上蟎蟲散播到陽台晾曬的衣服，導致有居民穿上衣服後，遭到蟎蟲叮咬，全身過敏住院治療，因此發起連署，盼各級單位能夠重視此事。

環保局表示，這名老先生餵食野鴿的行為應該有超過三年，儘管多次被罰，也都有繳罰單，但仍罰不怕。市府會再舉辦跨局處會勘，包括環保局針對環境勸導稽查、開罰，衛生局也會前端宣導，勸老先生不要餵養野鴿，並給予衛教宣導；也會請動保處驅趕野鴿。