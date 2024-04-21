改裝車、重機山道間奔馳！北宜公路列重點路段 1到3月取締開單上千件
北宜公路（台9線）及106縣道每到週末假日，常見改裝車及大型重機呼嘯跑山。為降低機車事故，新北市警察局新店分局將北宜公路列為重點防制路段，今年1到3月取締開單上千件。
新店分局今天發布新聞稿指出，北宜公路及106縣道常見改裝車及大型重機於山道中奔馳，超速及噪音情況屢見不鮮，因此，新店警列重點防制路段，持續強力取締超速及噪音車。
警方表示，除以巡邏、交通稽查方式外，也密集編排移動式測速照相，經統計，今年1至3月共取締變更車體設備147件、無照駕駛452件、超速405件。
警方表示，今天聯合監理機關展開聯合稽查勤務，2小時內就開罰變更車體設備9件、消音器設備不全1件、使用註銷牌照1件、越級駕駛1件及超速12件。
警方指出，不少年輕人因駕駛經驗相對不足，防禦駕駛觀念薄弱，在追求速度感的同時，如遇突發狀況容易反應不及進而發生交通事故。因此，警方已將無照、越級駕駛及超速列為取締重點，持續針對易超速肇事路段加強執法，以確保用路人的安全。
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