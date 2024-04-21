向誰借膽？高雄男酒駕上路 拿「大石頭」砸交通崗員警

高雄岡山警分局今下午5時許在橋頭區河北路段執行交整勤務，兩名執勤員警突遭曾姓男子拿「石頭」攻擊，造成1名員警受傷，曾事後往楠梓方向逃逸，不過僅逃10分鐘就落網，曾男呼氣酒測值超過標準，全案依妨害公務、公共危險罪偵辦。

臉書社團「爆廢1公社」今有網友貼出影片，畫面一名男子騎車衝過員警面前，隨即朝兩名站崗員警丟擲石頭，1員警遭砸後追上前，但男子隨即催油門逃逸。

影片一出引起網友熱議，質疑該男子「誰給你的勇氣？石頭還不小顆勒」、「公然挑戰公權力」、「襲警應加重處分」。

據了解，曾男襲警的石頭約正常磚頭大小，案發後涉案曾隨即騎車往楠梓方向逃逸，受傷員警當場通報支援警力前往追捕，順利在楠梓區德中路一帶將他逮捕歸案。

曾男遭逮後，全身散發酒氣，呼氣酒測值達每公升0.92毫克，疑似喝酒加上不服交通管制，才會撿起石頭襲警。

岡山警分局表示，遭襲員警手腕有擦挫傷，曾酒後襲擊，全案將依妨害公務、公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

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