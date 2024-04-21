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中壢轎車逆向造成5車連環撞 竟是這原因闖禍…網驚：這是怎麼撞的

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市50歲陳姓男子昨天駕駛轎車行經中壢區成章二街途中，疑似精神不濟，直接衝至對向車道，猛烈撞擊路旁停放車輛，形成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍，該機車被壓在車底，陳男轎車車頭全毀，幸無人傷亡，陳男酒測值0.1毫克，網友PO照引發熱議，網友驚嘆說，「這條小街道還能發生連環撞」、「真不知是怎樣撞的」！

中壢警方今天表示，陳男昨天清晨開車行經中壢區成章二街，由於該路為二線道，陳男途中突然衝向對向車道，更直接衝撞對向路邊停放的轎車，如同「逆向停車」，因為衝擊力太大，陳男轎車車頭全毀，路停3輛車被撞損壞、路停1輛機車被撞壓在車底損壞，形成4輛轎車、1輛機車連環車禍，幸無人傷亡。

警方處理找來拖吊車處理車禍現場，陳男供承自己開車精神不濟發生車禍。警方表示，陳男逆向衝向對向車道車禍，警方將進一步調查釐清車禍肇事責任及原因。

網友將該起車禍PO網引發熱議，多名網友說，「看不懂這是怎麼撞的」，蘇姓網友說，「完全不理解怎麼能撞成這樣」，也有網友嘖嘖稱奇表示，「成章二街這條路能撞成這樣，也是誇張」、「竟能這樣逆向撞到停在路邊的車」。

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陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供
陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供
陳男駕駛轎車（圖左）撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供
陳男駕駛轎車（圖左）撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供
陳男駕駛轎車撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍，機車夾車底（見圖）。圖／警方提供
陳男駕駛轎車撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍，機車夾車底（見圖）。圖／警方提供
陳男駕駛轎車（圖左）撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供
陳男駕駛轎車（圖左）撞對向車道路邊停車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍。圖／警方提供

桃園 車禍 車道

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