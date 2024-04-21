騎士禮讓救護車遭追撞 2人彈飛摔車倒地…警提醒保持車距

一輛救護車鳴警報器，4月19日上午8時時許，行經台北市民權西路、重慶北路三段口，陳姓機車騎士禮讓救護車減速，後方的林姓騎士疑似為保持適當安全距離追撞前車，2車碰撞、2人紛彈飛倒地，四肢多處挫傷，均無酒駕，肇事責任尚待分析。警方呼籲，用路人在綠燈時，仍應與前車保持適當安全距離，遇到執行緊急任務的特種車輛，須減速禮讓。

大同警分局指出，4月19日上午8時時許，32歲陳姓機車騎士，行經民權西路東往西，行駛至重慶北路三段口，見救護車減速禮讓，不料，後方同向28歲林姓騎士，疑未保持可隨時煞停的安全距離，造成2車碰撞，2人彈飛摔車倒地，造成四肢多處挫傷就醫。

警方指出，此交通事故肇事責任尚待分析，2名騎士均無酒駕，警方提醒，駕駛汽機車即便行經綠燈，應與前車保持適當安全距離，也在提高警覺，注意有無執行緊急任務的特種車輛，並禮讓其優先通行。

道路交通安全規則第93條2項規定：「消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。」

警方提醒，道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。