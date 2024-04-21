愛車擋風玻璃遭猛砸30下 男涉撂人持刀尋仇3人送辦
22歲劉姓男子上月在台北市士林區用餐，違規停車在和豐街一帶，擋住公寓的入口，其中仲姓住戶不滿擋道，涉持榔頭狂砸擋風玻璃約30下，劉男提告毀損罪後約1小時，帶人上門理論，涉持摺疊刀恐嚇，警方獲報當場上銬帶走劉男等人，全案妨害自由等罪嫌送辦。
警方指出，今年3月25日下午3時許，劉男開車到士林區吃飯，將愛車併排違規停車，擋住公寓入口，住戶仲男見狀，涉嫌持榔頭砸損劉男愛車的擋風玻璃，劉男報案提告毀損罪。
不料事發1個多小時，劉男氣憤找來22歲葉男及21歲鄧男，至仲男家理、上門尋仇，過程中劉男等人持仲男家中鐵製茶盤砸傷仲男額頭，造成擦挫傷，甚至拿出摺疊刀恐嚇。
後港派出所獲報後，派出警力到場，上銬劉等3人，依傷害、妨害自由及侵入住宅等罪，移送法辦。 士林分局呼籲，糾紛應透過合法途徑解決，絕不容許以暴力或恐嚇手段處理，若涉及不法警方必從嚴究辦，絕不寬貸。
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