愛車擋風玻璃遭猛砸30下 男涉撂人持刀尋仇3人送辦

仲男不滿車子擋到，涉持榔頭砸車。記者蕭雅娟／翻攝 22歲劉姓男子上月在台北市士林區用餐，違規停車在和豐街一帶，擋住公寓的入口，其中仲姓住戶不滿擋道，涉持榔頭狂砸擋風玻璃約30下，劉男提告毀損罪後約1小時，帶人上門理論，涉持摺疊刀恐嚇，警方獲報當場上銬帶走劉男等人，全案妨害自由等罪嫌送辦。

警方指出，今年3月25日下午3時許，劉男開車到士林區吃飯，將愛車併排違規停車，擋住公寓入口，住戶仲男見狀，涉嫌持榔頭砸損劉男愛車的擋風玻璃，劉男報案提告毀損罪。

不料事發1個多小時，劉男氣憤找來22歲葉男及21歲鄧男，至仲男家理、上門尋仇，過程中劉男等人持仲男家中鐵製茶盤砸傷仲男額頭，造成擦挫傷，甚至拿出摺疊刀恐嚇。