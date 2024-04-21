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南投男35萬元裝7個菸盒搞丟...台中清潔婦撿到全數奉還

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣曾姓男子近月到台中工作，本月初搭客運時意外遺失35萬元存款，曾將行經的路線都找遍，但仍找不到存款，只好張貼在臉書社團「埔里人」，台中市第三警分局巡佐温智輝看到貼文後，想起一周前有黃姓清潔婦在人行道拾獲一個夾鏈袋，內有35萬元現金，警方詢問曾後，曾提到「錢用7個菸盒裝著」，確認是失主無誤後，曾贈清潔婦3.5萬元表達謝意。

第三警分局立德所警員陳穎琦在2日值班時，接獲黃姓清潔婦（57歲）送交一袋拾獲衣物，其中包含一個透明夾鏈袋，黃婦描述是清潔時在東區干城車站附近的人行道發現，因發現袋內裝有現金，所以送交派出所失物招領。

警方清點袋中的現金後，發現一共有35萬元，由於袋內沒有可以辨識失主身分的訊息，警員趕回現場，嘗試調閱監視器尋找失主，不過因畫面太遠、影像模糊，無法鎖定失主身分，詢問周邊派出所，也無失主線索。

事隔一周後，立德派出所巡佐温智輝休假時，在臉書社團「埔里人」發現曾姓網友（35歲）張貼一篇協尋失物的貼文，其中金額與黃婦撿拾到的金額符合，加上遺失地點也大致相同，因此趕緊聯絡曾，曾提到僅有失主才知道的資訊「現金5萬元1捆」、「分裝7個菸盒」，以及衣物特徵等小細節，讓警方得以確認，曾就是該筆現金的失主。

曾男在本月中旬前往立德所領回現金，他說，家住南投埔里，近日帶著所有家當，搭乘客運到台中工作，行李中有35萬元存款，是準備拿來開刀，移除腳上的鋼釘之用，未料行李箱拉鍊故障，才導致積蓄遺失在半路，沒想到會失而復得，因此將其中10％，也就是3.5萬元交給黃婦，表達感謝。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。

警方表示，倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所。圖／第三警分局提供
南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所。圖／第三警分局提供
南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所，警方看到曾的協尋貼文後，聯絡曾領回。圖／摘自臉書埔里人
南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所，警方看到曾的協尋貼文後，聯絡曾領回。圖／摘自臉書埔里人
南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所，經清點有35萬元。圖／第三警分局提供
南投縣曾姓男子月初搭車到台中時，遺失存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所，經清點有35萬元。圖／第三警分局提供
南投縣曾姓男子（左）月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所。圖／第三警分局提供
南投縣曾姓男子（左）月初搭車到台中時，遺失35萬元存款，幸好黃姓清潔婦拾獲後，送交派出所。圖／第三警分局提供

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