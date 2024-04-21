高雄廟宇遶境活動燃放鞭炮 3樓民宅突起火黑煙竄燒

高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮，不久，後方一棟3樓民宅突起火冒黑煙，消防局獲報，出動10車27人前往搶救，約半小時後撲滅火勢，幸無人受傷；由於屋外冷氣室外機為起火點，不排除是電線老舊或放鞭炮所致。

警消指出，位於左營區左營新路一棟3樓有頂樓加蓋的民宅，今天上午10時47分許突然傳出火警，濃煙向高空竄燒，當時左營新路上有廟宇正進行遶境活動，沿路燃放鞭炮，隊伍行經該處民宅後，不久即失火。

消防局獲報出動10車27人前往搶救，11時3分火勢控制，11時14分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷。