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高雄廟宇遶境活動燃放鞭炮 3樓民宅突起火黑煙竄燒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮，不久，後方一棟3樓民宅突起火冒黑煙，消防局獲報，出動10車27人前往搶救，約半小時後撲滅火勢，幸無人受傷；由於屋外冷氣室外機為起火點，不排除是電線老舊或放鞭炮所致。

警消指出，位於左營區左營新路一棟3樓有頂樓加蓋的民宅，今天上午10時47分許突然傳出火警，濃煙向高空竄燒，當時左營新路上有廟宇正進行遶境活動，沿路燃放鞭炮，隊伍行經該處民宅後，不久即失火。

消防局獲報出動10車27人前往搶救，11時3分火勢控制，11時14分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷。

屋主和警方表示，起火處的冷氣室外機裝在3 樓加蓋鐵皮屋內側，懷疑是電線過熱引起，但也不排除是廟會放鞭炮所致，詳細起火原因由消防局火調科鑑識中。

高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮後，一棟3樓民宅突起火冒黑煙。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮後，一棟3樓民宅突起火冒黑煙。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮後，一棟3樓民宅突起火冒黑煙。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高雄市左營區左營新路今天上午10時47分許有廟會遶境活動，信徒燃放鞭炮後，一棟3樓民宅突起火冒黑煙。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」

冷氣室外機 遶境

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