最低成本的詐騙？騙婦捲刑案得手百萬 詐團車手再約面交遭逮

新北市政府警察局淡水分局。 圖／取自Google Map 新北市淡水1名婦人3月遭詐騙集團以捲入刑案、要繳保證金為由騙走新台幣百萬元，日前又被要求繳210萬；警員逮捕車手，發現車手只帶手機，連偽造證件都沒有，根本是最低成本詐騙。

新北市政府警察局淡水分局中正路派出所4月12日接獲銀行通報，指72歲林姓婦人要提領210萬元，疑似遭詐騙，警方到場發現林婦3月就在家中接獲自稱台北市戶政事務所人員的電話，並指她的證件遭人冒用，還涉1起販毒案。

警方調查，詐騙集團分飾檢警，藉電話層層轉接，並偽造法院傳票，要求林婦繳交110萬元「刑事保證金」，林婦依約面交繳款後，詐騙集團仍持續與她聯繫，4月12日要求須再繳交保證金210萬元，林女為了籌措現金，臨櫃解除定存及保險，行員見狀機警報案。

警員趙苡丞及陳韋達除了向林女勸說這是詐騙，也請她配合誘出車手出面，當林婦拿著假鈔紙袋交付款項時，員警伺機逮捕26歲余姓車手，且余嫌身上竟沒帶任何偽造證件或文件，只拿1支手機就來取款，員警不禁感嘆這是「最低成本的詐騙」，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。