影／台中北屯KTV酒後衝突...兩友打起來傷及無辜女

台中市北屯區崇德路二段的KTV在今天凌晨1時許發生糾紛案件，警方到場時，現場已無糾紛情事，不過有3人受傷，警方調查，當時包廂內有7人飲酒，其中王、陳因不明原因起糾紛，雙方以持酒瓶、徒手方式互毆，波及同包廂朱女，造成3人送醫，其中陳已提出傷害告訴。

第五警分局四平所在今天凌晨1時許獲報，北屯區崇德路二段KTV有糾紛情事，警方到場調查，王男（48歲）與陳男（47歲）是朋友關係，案發時與同包廂4男、1女喝酒，未料ˋ二人因不明原因衝突，朱女（36歲）被波及，造成3人送醫。

王男在救護時，仍處酒醉狀態有抗拒舉動，警方使用手銬將其進行管束後送醫院治療，並派遣警力隨車救護；陳男及朱女自行前往往另家醫院治療。