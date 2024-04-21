影／台中北屯KTV酒後衝突...兩友打起來傷及無辜女
台中市北屯區崇德路二段的KTV在今天凌晨1時許發生糾紛案件，警方到場時，現場已無糾紛情事，不過有3人受傷，警方調查，當時包廂內有7人飲酒，其中王、陳因不明原因起糾紛，雙方以持酒瓶、徒手方式互毆，波及同包廂朱女，造成3人送醫，其中陳已提出傷害告訴。
第五警分局四平所在今天凌晨1時許獲報，北屯區崇德路二段KTV有糾紛情事，警方到場調查，王男（48歲）與陳男（47歲）是朋友關係，案發時與同包廂4男、1女喝酒，未料ˋ二人因不明原因衝突，朱女（36歲）被波及，造成3人送醫。
王男在救護時，仍處酒醉狀態有抗拒舉動，警方使用手銬將其進行管束後送醫院治療，並派遣警力隨車救護；陳男及朱女自行前往往另家醫院治療。
警方將在場人員全數帶回派出所製作筆錄，調閱相關監視器釐清案情，另外陳已對王提出傷害告訴，將依法偵辦。
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