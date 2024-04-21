影／鶯歌男騎士闖紅燈被撞飛腦震盪送醫 無照駕駛累犯加重罰鍰

新北市鶯歌區國中街與二甲路口，昨晚發生汽、機車對撞車禍，經查原因是32歲黃姓騎士闖紅燈，不僅害對方汽車保險桿撞壞、擋風玻璃龜裂恐需賠償，自己也慘摔腦震盪送醫，更因無照駕駛累犯將被重罰。

路口監視器拍下整個車禍過程，昨天晚上9時27分左右，22歲吳姓男子駕駛轎車沿鶯歌區國中街往二橋街方向行駛，綠燈通過二甲路口時，左前方竄出1輛闖紅燈直行機車，閃避不及直接撞上。

32歲黃姓騎士被猛烈撞擊彈起，安全帽脫落噴飛，人在空中翻滾墜地拋甩，當場癱躺不起，救護車趕抵將他送往三峽恩主公醫院急診，除了全身多處擦挫傷，還有腦震盪現象。